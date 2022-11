Maite Orsini protagoniza tenso cruce con Pamela Jiles por reforma de pensiones: “Parece que no la leyó”

La propuesta de reforma de pensiones presentada por el gobierno sigue dando que hablar. Y, esta vez, fue el motivo de un particular intercambio de tuits entre las diputadas Maite Orsini y Pamela Jiles.

El origen del cruce fue una publicación realizada por la militante de Revolución Democrática en la que alabó el proyecto del ejecutivo. “Son 320 páginas que ya leí y puedo decir que es una joya (…) Estoy más emocionada que si fuera el último capítulo de House of the Dragon”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posterior a ello, el texto circuló rápidamente en la red social y tuvo miles de likes y respuestas. Entre ellas, una de “La Abuela”, que se refirió directamente a la afirmación de Orsini.

“Diputada, la ‘joya’ tiene 402 páginas. Si leyó solo 320 se perdió 82 páginas de deleite con el proyecto-alhaja de Marcel”, arremetió Jiles. “Todavía puede leerlo completo antes de que concluya la tramitación”, expresó en la plataforma.

Sin embargo, Orsini no hizo caso omiso a la dura respuesta y decidió hacer frente a la interpelación. “De hecho, no. La página 320 contiene las disposiciones transitorias finales, la 321 y 322 la firma del Presidente, ministro y ministras. Y en la 323 empieza el informe financiero que, como sabes, no es parte de la reforma”, sostuvo, defendiendo su lectura del texto.

Finalmente, la diputada del Frente Amplio cerró con un contundente mensaje que sacó ronchas entre los seguidores de Jiles. “Parece que la que no leyó ni para twittear es otra”, sentenció.

Revisa los tuits a continuación:

Ayer ingresó la Reforma de Pensiones: 320 páginas que ya leí y puedo decir que ES UNA JOYA. Ahora en la Comisión de Trabajo comenzaremos su tramitación y estoy más emocionada que si fuera el último capítulo de House of the Dragon 🤓🐉 — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) November 8, 2022

Diputada @MaiteOrsini la “joya” tiene 402 páginas. Si leyó solo 320 se perdió 82 páginas de deleite con el proyecto-alhaja de Marcel.

Todavía puede leerlo completo antes de que concluya la tramitación. https://t.co/oOlH78Ji8d pic.twitter.com/eFxorDMnJJ — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 9, 2022