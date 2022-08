Mamá de Antonia Barra critica condena contra Martín Pradenas: “Es volver a perder a mi hija”

Este viernes 26 de agosto, Martín Pradenas Dürr fue condenado a 20 años de cárcel tras ser imputado por siete delitos de carácter sexual, entre los que se encuentra el caso de Antonia Barra, quien tras ser presuntamente víctima de una agresión sexual por parte del imputado se quitó la vida.

Aunque la Fiscalía había solicitado 41 años de prisión, finalmente se dictaron 20 años de presidio mayor en su grado máximo e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos públicos, además de inhabilitación absoluta para profesiones titulares.

AHORA: TOP de Temuco condena a 20 años de presidio efectivo a Martín Pradenas Dürr, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual. pic.twitter.com/KO2Qwg0u7r — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 26, 2022

Recordemos que el individuo, que enfrentó a la justicia tras el fallecimiento de Barra, en octubre de 2019, estaba acusado por otras cinco mujeres que denunciaron haber sido violentadas por él.

En suma, a Pradenas se le imputaron siete delitos sexuales contra seis víctimas distintas, comprendidos en un período que va desde el 2010 hasta el 2019.

“No es justo”

En conversación con CHV Noticias, Marcela Parra, madre de Antonia Barra, se mostró disconforme con la condena rebajada.

“Las otras víctimas tienen un daño psicológico para el resto de sus vidas y él va a estar ahí en la cárcel por 20 años, menos los dos que estuvo, 18 años. No es justo para una madre que ha perdido a su hija”, señaló.

“No hay justicia para ninguna de las víctimas y menos para mi hija que ya no está”, añadió Parra, quien expresó que “esto es volver a perder a mi hija. Saber que no está y que no se hizo justicia”.

“No es justo. Confiábamos. Le dan un 2×1. Le rebajaron la condena a 20 años. Entonces puedes violar y matar a dos personas y te van a premiar con un 2×1″, manifestó la madre de Barra.