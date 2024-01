Mamá de Michelle Silva pide por familia del presunto autor del asesinato: “No tomen represalias”

Claudia Gutiérrez, madre de Michelle Silva, quien está desaparecida desde hace 14 días, utilizó su cuenta de Facebook para pedir que “no tomen represalias” contra la familia de Claudio Figueroa, presunto autor del asesinato de la joven.

Recordemos que la jornada de este sábado, llegó hasta la Fiscalía de San Felipe, uno de los principales sospechosos, Claudio Figueroa, para reconocer que fue quien asesinó Michelle.

El nuevo llamado de la mamá de Michelle

A través de sus redes sociales, Claudia hizo un participar llamado, en ayuda de la familia del imputado por asesinato de su hija.

“Amigos de face, esto que estamos pasando es muy doloroso para mi familia, pero ahora solo les quiero pedir que no tomen represalias contra la familia de este bastardo que le hizo algo a mi hija”, partió diciendo la madre.

Sobre la misma, comentó que “lamentablemente, uno no escoge a la familia (…) son muy buenos amigos míos, de años, y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver”, cerró Claudia.

Respecto al imputado, una vez que la fiscalía solicitó la orden de detención de Claudio Figueroa, este pasará a control de detención durante la mañana del domingo y será formalizado por el delito de femicidio.

Revisa el posteo de la madre de Michelle:

