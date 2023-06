El dramático relato de familiar por joven desaparecida en Lampa: “La imagino en la calle, sin comer… horrible”

Ya han pasado más de 10 días tras la desaparición de Aline San Martín, una joven de 28 años que salió de su casa en Lampa y cuyo rastro se perdió sin saber su destino hasta la actualidad.

Todo ocurrió el pasado domingo 18 de junio, cuando su madre, Daniela Espinoza, no se percató que la estudiante había salido de la casa.

“Fui a verla a su dormitorio y no la encontré. Esperé todo el día, pensé que salió temprano pero jamás me imaginé que no había llegado”, contó a CHV Noticias.

Como primer indicio del enigma que se desató a partir de entonces, la mamá de Aline pudo notar que una tarjeta bancaria a su nombre era el único objeto que faltaba en la casa, transformándose en un elemento clave para el caso.

Seguimiento de la tarjeta

“Revisé de inmediato mi estado de cuenta y me di cuenta de los movimientos que hizo. Hubo una compra en un minimarket, dentro de Valle Grande, hubo otra compra en un negocio local, dentro de Valle Grande también”, relató.

Pero hubo además una tercera compra en un supermercado al día siguiente en Quilicura, además de pagos en un centro comercial de Quilín.

Desde el Mall Paseo Quilín, por su parte, emitieron un comunicado en que indicaron que pondrán todos los registros de las cámaras a disposición de la policía para colaborar en la búsqueda.

“Toda la familia está consternada”

La noche siguiente a la desaparición de Aline, su madre interpuso la denuncia por presunta desgracia. Luego, 10 días después, acudió a la Fiscalía por este caso que está en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Conforme pasan los días, la desesperación e incertidumbre aumentan. Así lo plasmó Daniela, asegurando que en estos días de lluvia ha estado “imaginándomela en la calle, sin comer. Horrible. Toda la familia está consternada”.

Pero además, respecto de estas transacciones, la madre de la joven expuso que “me paso mil rollos, pensando tal vez que alguien la tiene, que le pidió el numero de la tarjeta y esa persona está comprando, y ella está encerrada en alguna parte“.

Por lo mismo hizo un llamado a que “quien esté con ella, que por favor se comunique conmigo. Si no quiere ser involucrado, no importa, que lo haga de manera anónima“.

El día que fue vista por última vez, Aline estaba vistiendo un abrigo gris claro, jeans azules y zapatillas rojas. Es una joven con pelo color castaño, de contextura delgada, y mide un metro y 50 centímetros, aproximadamente.