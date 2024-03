Mamá de Michelle Silva expuso teoría que buscan comprobar con nuevo hallazgo: “La conocía”

La familia de Michelle Silva consiguió un crucial hallazgo a más de dos meses de su desaparición y muerte en San Felipe. En concreto, se trata de una chaqueta que pertenecería a la joven y que, según detalló su madre a CHV Noticias, hay pruebas que confirman este nexo.

De acuerdo con las declaraciones de Claudia Gutiérrez, mamá de Michelle, este elemento sería importante para intentar encontrar otros antecedentes en torno a su causa de muerte, buscando defender una teoría que ya han planteado anteriormente.

La familia de la víctima estaría luchando por comprobar o descartar un presunto delito sexual en el crimen, además de establecer que Claudio Figueroa -único imputado- habría conocido a Michelle antes de la noche de su deceso.

Mamá de Michelle: “Este tipo sí la conocía”

La chaqueta mencionada fue hallada el pasado martes en el Río Aconcagua, mismo lugar donde fue localizado el cuerpo de la joven a mediados de febrero.

“La importancia del hallazgo es más que nada porque en la chaqueta podemos encontrar más antecedentes que en su cuerpo no se encontraron. Efectivamente esta chaqueta es de ella, tenemos fotos y videos que lo comprueban”, comentó Claudia a CHV Noticias.

Gutiérrez añadió que actualmente “como familia no estamos muy bien, estamos con la preocupación de que a este tipo no le den los años que debiera tener. Pero tenemos fe de que vamos a encontrar lo que tenemos que encontrar”, aclarando que la PDI acudió al levantamiento de esta prenda de vestir.

“Vamos a perseverar en el caso como familia buscando objetos de Michelle en el río, ropa que falte y ojalá el teléfono“, continuó explicando.

Origen de la nueva teoría en caso de Michelle Silva

Sin embargo, tal como adelantamos, expuso que “lo más importante es que queremos comprobar que este tipo sí conocía a Michelle“.

Esta teoría ya había sido presentada anteriormente por Felipe Muñoz, vocero de la familia, y que aseguró la existencia de antecedentes sobre insistentes interacciones de Claudio Figueroa a las fotografías de Michelle Silva.

“Hay evidencia donde esta persona, a Michelle la seguía en redes sociales y le reaccionaba a sus fotos. Entonces por ahí, pensando en cuales son las hipótesis que se manejan, pero al parecer había un seguimiento de parte de este sujeto”, mencionó a Radio Bío-Bío.

¿Presunto delito sexual?

A esta hipótesis también hay que sumar una segunda y que se vincula a la presunta comisión de un delito sexual contra la joven en la noche del crimen.

Cabe destacar que la familia de Michelle había acusado inconsistencias en el relato de Figueroa, quien hizo mención al supuesto uso de preservativos durante su interacción con la víctima.

Sobre esto, Claudia también había entregado una declaración tajante en el medio citado: “No aseguro que la violó, pero no me cabe duda que él lo intentó y que por eso la mató, porque mi hija no tenía necesidad de robarle a nadie como el dice en su declaración. O sea, si le estoy robando a alguien, no le voy a dar con confianza en la espalda para que me haga algo”.

Respecto de este punto, el abogado de la familia, Pedro Díaz, adelantó semanas antes a CHV Noticias que se encontraban enfocados en un plan de búsqueda de mayor información, con la finalidad de “poder acreditar esta agresión sexual, que es lo más probable que haya sucedido con la víctima Michelle Silva”.

Por su parte, al ser consultados sobre esto, desde Fiscalía indicaron que “la causa se encuentra en plena etapa investigativa con varias diligencias en curso, a las que a futuro, se podrían incorporar las solicitadas por el abogado querellante, que por la etapa investigativa actual, aun no proceden”.

Síguenos en