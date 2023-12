“Esa información me perturbó”: Mamá de Narumi Kurosaki relató primer encuentro con Nicolás Zepeda

Este miércoles en el juicio contra Nicolás Zepeda declaró Taeko Kurosaki, la madre de Narumi Kurosaki, uno de los testimonios más anticipados. En la instancia, la mujer relató cómo fue el primer encuentro con el chileno.

La madre de la joven japonesa comenzó su intervención disculpándose por “haber molestado al mundo entero por esta relación entre mi hija querida y ese hombre. Lamento haber causado este estupor”.

¿Qué dijo la mamá de Narumi de Nicolás Zepeda?

Taeko relato y detalló cómo se enteró de la relación que tuvo su hija con Nicolás Zepeda: “Me sorprendió cuando me enteré que su nuevo amigo era chileno. Para nosotros es un país lejano del que no hablamos nunca. Un joven viviendo de un país tan desconocido me sorprendió”.

La madre de Narumi también contó cómo fue el momento en que conoció a al chileno, momento en que su hija se cambió de departamento y el chileno había prometido ayudar. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, no llegó y tuvieron que ir a buscarlo en auto.

“Mi primera impresión fue… En Japón tenemos una cara plana y él tenía una cara esculpida. Me pareció un joven atractivo. Pero una cosa me llamó la atención: Ese chico no me saludó. Tuve que digerir mi sorpresa”, relató.

“Pensé ‘porque soy japonesa no me saludó’. En Japón lo básico es saludar. Lo interpreté como una diferencia cultural”, añadió.

Acto seguido, agregó que “Nicolás me contó que era descendiente de españoles y que su madre venía de una familia rica. Me llamó la atención también esa diferencia cultural. En Japón no hablamos de tu familia rica. Esa información me perturbó”.

Pero no fue lo único que llamó la atención de Taeko, sino que también fueron “sus gestos muy civilizados. Él dejaba siempre pasar a Narumi primero. Entendí que en Chile las mujeres pasan primero”.

El viaje de Narumi a Chile

En su declaración, Taeko también habló del primer viaje de Naurmi a Chile, en septiembre de 2015: “Supe que Nicolás iba a pagar ese viaje. A mi hija le dije que ella debía financiar una parte. Finalmente Narumi compró los pasajes a pesar de la insistencia de él”.

“Volviendo de Chile, Narumi me mostró un montón de fotos. Me habló de su estadía en la casa de los Zepeda en una casa llena de puertas. Me habló de las hermanas gemelas y de la abuela de Nicolás”, relató.

Además, relató el episodio que la hizo darse cuenta de que “Nicolás no es de fiar”. Y es que durante su estadía en Chile, Narumi le contó a su madre que un día fueron a esquiar y que Zepeda la habría dejado sola en medio de la nada. Acto seguido, el chileno, supuestamente, le pidió que no le comentara a nadie sobre lo sucedió.

El dolor de perder a Narumi Kurosaki

Taeko explicó que “hace siete años que no me relaciono con nadie. Solo me quedan mis dos hijas. Caí en una profunda desconfianza hacia los seres humanos” y confesó que este año “perdí la voz en varias ocasiones”.

También contó que perdió a su propia madre cuando tenía 21 años, por lo que sostuvo que par ella “Narumi fue la reencarnación de mi madre”.

Durante su relato, Kurosaki habló de la infancia y adolescencia de Narumi y entre lágrimas recordó sus logros académicos, la relación con sus hermanas y amistades, mientras que Zepeda solo observaba desde el banquillo de los acusados.

