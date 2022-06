Mañalich y reconocimiento del pdte. Boric al Ministerio de Salud de Piñera: “Me parece un gesto de madurez”

El ex ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, valoró las palabras del presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública 2022 en el Congreso Nacional.

Al momento de hablar sobre materia sanitaria, el mandatario indicó: “Quiero reconocer y valorar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud. Han cumplido un rol fundamental y nos han enseñado lo que significa el compromiso con la vida y el bienestar de las personas”.

Asimismo, también reconoció “la labor, dedicación y aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera“.

En conversación con CHV Noticias, el ex titular de Salud, quien renunció al cargo en junio de 2020 y fue sucedido por Enrique Paris, sostuvo que “el Presidente hace bien en tratar de dar vuelta la página en este tema del manejo de la pandemia, que también ha sido un conflicto político y de eso no cabe duda”.

En ese sentido, afirmó que “me parece un gesto de madurez decir al final, entre líneas, que este es un tema país. En primer lugar, agradeció como se debe a los trabajadores de la salud que han dejado la vida, algunos han fallecido en el manejo de la pandemia“.

También destacó que el mandatario haya “mirado con la calma y la distancia que el tiempo y los reconocimientos internacionales que Chile ha obtenido, que el manejo de la pandemia y su aprendizaje fue una cosa bien llevada por el presidente Sebastián Piñera“.

Si bien no es primera vez que el Presidente se refiere en buenos términos a la gestión del gobierno anterior, valoró que en esta ocasión “lo pone en un contexto más formal, porque estos son discursos en que se da cuenta de la labor y el programa de gobierno. Son textos que quedan impresos para la posteridad“.

“A la ministra la siento sola”

Por otra parte, también analizó la gestión del Ministerio de Salud, encabezado por María Begoña Yarza, que en las últimas semanas ha agudizado las restricciones con medidas como el bloqueo de Pase de Movilidad para quienes no han completado el esquema de vacunación.

“El manejo de la pandemia ha sido complejo, porque tenemos una nueva variante, Ómicron BA.2, y en ese sentido yo creo que esta rápida contagiosidad de alguna manera ha pillado al nuevo gobierno por sorpresa, ya que todos nos habíamos hecho la expectativa de que esta cosa estaba pasándose y podíamos dar vuelta la hoja”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que la administración actual “ha reaccionado bien impulsando la campaña de vacunación, que sufrió un retraso, poniendo el Pase de Movilidad como un eje estratégico”.

“Creo que hay que prepararse para un invierno muy duro y eso me parece que todavía no se comunica bien a la población. No sólo por el COVID, sino porque hay otros virus afectando a adultos mayores y niños, que también demandan camas y a la atención de salud”, advirtió.

Finalmente, evaluó el desempeño de la ministra Yarza, sosteniendo que “ella ha hecho un esfuerzo muy grande por estar cercana y escuchar a la ciudadanía, pero la siento sola, en el sentido de que el manejo de la pandemia ha dejado de ser un prioridad para el gobierno en general, particularmente para el comité político”.

A su juicio, la secretaria de Estado “se ha hecho cargo quizás de todo y esto es una tarea de despliegue interministerial. Sólo se ha realizado una reunión de los diversos ministros encargados de esta materia. Para la provisión de vacunas o usar refuerzos para la red de salud se requiere no sólo que participe el Ministerio de Salud, sino que también Relaciones Exteriores, Interior e incluso de Defensa”.

Sobre esto último, el médico considera que “no está bien estructurado y debe mejorarse”.