Los diputados Pepe Auth (IND), Karol Cariola (PC), Matías Walker (DC), Maite Orsini (RD), María José Hoffmann (UDI) y el senador Manuel José Ossandón (RN) fueron los invitados de este viernes en Podemos Hablar.

Julián Elfenbein, conductor del programa, le preguntó a los parlamentarios si alguno estaba arrepentido de declaraciones que hayan expresado en su vida personal o pública.

Uno de los que pasó al “Punto de encuentro” fue el senador Ossandón, quien manifestó su arrepentimiento por haber defendido a Fernando Karadima, ex sacerdote declarado culpable de abusos sexuales contra menores con violencia y abuso de su potestad eclesiástica.

“Yo me arrepiento cuando defendí a Karadima, porque nunca vi nada, siempre vi algo bueno y no lo podía creer. Fui súper imprudente, pero estaba actuando de buena fe“, aseguró.​

El ex alcalde de Puente Alto indicó que “en la forma y el fondo” sus dichos respecto a Karadima fueron “un error inmenso”.

“A los cuatro días de escuchar, me di cuenta que era verdad, pero en el minuto era una locura, algo impensable. Yo no era del grupo cercano ni mucho menos, pero en el fondo conocía a mucha gente de adentro, que no tenían idea. Entonces dije ‘esto es una trampa, le están haciendo una trampa a este compadre'”, dijo el político, quien agregó que “desde ahí no meto las manos al fuego por nadie”.

Sus polémicas declaraciones

En una entrevista con el cientista político Jorge Navarrete realizada en 2010, Ossandón criticó en duros términos a Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del ex párroco de El Bosque.

“¿Que a mí me vengan a decir que abusaron de Cruz? No, no pueden haber abusado de un viejo peludo, que sean homosexuales y se hayan metido en forros que no corresponden, eso es otro tema. Para mí eso no es abuso, no me vengan a decir que a los 19 años iban a abusar de mí”, aseguró el entonces jefe comunal.

En esa ocasión, también sostuvo que “es un tema que me duele mucho por la Iglesia porque la quiero, una cosa es que se está demostrando que hay algo muy grave detrás de esto, y si es así, en la Iglesia habrá sanciones durísimas, pero otra cosa es que se habló de pedofilia y abuso”.

Las declaraciones, incluso, fueron calificadas como “cavernícolas y homofóbicas” por parte del Movilh. “Esta opinión daña la dignidad de seres humanos y constituye una ofensa gratuita a un sector de la población”, expresó la colectividad que vela por los derechos de la comunidad LGBTQ+.