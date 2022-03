El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo este miércoles una reunión junto al general director de Carabineros tras los disparos ocurridos en La Araucanía este martes durante la visita de la comitiva de la ministra de la cartera, Izkia Siches.

La cita se dio a primera hora tras los conocidos hechos de ayer por la mañana, donde el subsecretario aclaró que “a diferencia de lo que se ha querido instalar, cualquier planificación o incluso, la acción más planificada en La Araucanía, está expuesta a imprevistos de violencia”.

“Creo que no hubo errores en la planificación. Esta visita la ministra la viene planificando desde antes del cambio de mando”, aseguró Monsalve en un punto de prensa, reiterando que estaba prevista la conversación con el comunero Marcelo Catrillanca.

Consultado sobre si el gobierno va a presentar una querella por el caso, la autoridad aclaró que esa situación se está evaluando y que se informará durante el día.

“Si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo que hay en la relación del Estado con el pueblo mapuche”, agregó.

Además, mencionó que había un plan de contingencia ante un incidente imprevisto como este y que “lo importante es que se respondió oportunamente”.

En tanto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no se refirió al hecho.