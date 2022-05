Monsalve y macrozona sur: “Nosotros hemos apuntado a dialogar pese a que se ha catalogado como ingenuo”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, analizó las medidas en materia de seguridad para la macrozona sur del país, donde desde el pasado 17 de mayo rige el Estado de Excepción constitucional en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en toda la región de La Araucanía.

En entrevista con La Tercera, Monsalve sostuvo que “en el caso del Estado de Excepción, primero, aclarar que el presidente siempre dijo que iba a estar disponible a usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le permitía para cumplir las tareas de gobierno”.

En ese sentido, afirmó que en la actual administración “había y hay una interpretación diferente de lo que ocurre en el sur respecto de los gobiernos anteriores. Una diferencia muy sustancial respecto a la comprensión del problema durante el gobierno del ex presidente Piñera“.

“Las raíces del problema son políticas e históricas, y si bien uno puede diferenciar distintas aristas del conflicto, el nudo crítico tiene que ver con las demandas políticas. El término del Estado de Excepción se evaluó como un elemento que podía favorecer la posibilidad de diálogo con actores que representaran al pueblo mapuche y, por lo tanto, permitir enfrentar el núcleo del conflicto y no sólo las aristas. Pero siempre fue una decisión que implicaba evaluaciones posteriores y es lo que se ha hecho“, planteó.

Respecto a la violencia en la zona, la autoridad de Gobierno explicó que “es cierto que hay algunos hechos que bajaron, como las usurpaciones o los hechos vinculados al uso de armas de fuego, pero esa afirmación no es tan efectiva respecto de los ataques incendiarios ni al robo de madera, por ejemplo”.

“Cuando se aumenta el control sobre cierto territorio esos hechos tienden a desplazarse donde hay menos control. Eso demuestra que mientras haya organizaciones dedicadas al uso de armas y a la organización de hechos de violencia esto no se va a resolver“, agregó.

Asimismo, indicó que para desarticular este tipo de organizaciones se debe avanzar en “la persecución penal”. “Hay ahí una arista que genera una sensación de impunidad y de inacción del Estado en su conjunto. Por otro lado, nosotros hemos apuntado a dialogar, porque pese a que se ha catalogado como ingenuo, es una tarea que han enfrentado todos los gobiernos“, planteó.

“Hay que ser súper honesto en la forma en que se interpreta el conflicto. Ha habido voluntad, el problema es que los gobiernos han fracasado en esa tarea. No queremos fracasar en una tarea central si es que uno le quiere dar una paz sustentable al país“, añadió.

Polémico llamado de Héctor Llaitul

El subsecretario del Interior también se refirió a los polémicos dichos el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien en entrevista con Agencia EFE declaró que “la reivindicación territorial va a seguir y esto no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación. La guerra a nadie le conviene”.

Al respecto, Monsalve señaló que “frente a un gobierno, quienes tienen opinión política o intereses de otra naturaleza pueden tomar distintos caminos. No me asusto frente a los grupos que han reaccionado con incredulidad y agresividad ante el gobierno. Eso es una dinámica propia de la política, creo que aquellos que han llamado a la violencia se equivocan”.

Consultado sobre la decisión de no presentar una querella contra Llaitul, planteó que “los delitos se persiguen cuando ha habido delitos. En casos que afectan la integridad de las personas el gobierno se ha querellado”.

En ese sentido, recordó las anteriores acciones judiciales contra el vocero de la CAM, en 2018 y 2019. “¿Cuál es el resultado de eso? Porque no hay nadie detenido, no hay nadie procesado, no hay ningún imputado. Es bien extraño que se insista en usar herramientas que han estado presentes y que reiteradamente han fracasado.

“Llama la atención que el Ministerio Público insista en que se requiere una querella cuando hay una querella del gobierno anterior, cuando hay una denuncia que ha estado en manos de ellos y no han tomado a nadie detenido”, enfatizó.

Asimismo, recalcó que “los gobiernos tienen derecho a evaluar qué estrategias son las más eficaces para resolver un problema que no ha tenido solución y que persistentemente se ha venido agravando en magnitud. Querer forzar a los gobiernos a repetir fórmulas que no han resultado y que tienen costos altísimos no tiene sentido”.