Marcel respondió a crítica de Felipe Kast por “garantías”: “Me parece algo ofensivo para el pdte. y para mí”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió las críticas que planteó el senador Felipe Kast (Evópoli) durante el domingo, en las que puso en duda las “garantías” que entrega el secretario de Estado, a diferencia de cuando se desempañaba como la cabeza del Banco Central.

Al ser consultado por si tiene confianza en la reforma tributaria liderada por el titular de la cartera, el parlamentario de oposición en Canal 13 sostuvo “no, porque él tiene un jefe que se llama Gabriel Boric. Por lo tanto, Mario Marcel no se manda solo. Él sí nos daba garantías cuando era presidente del Banco Central“.

En la misma línea, añadió que “hoy en día sabemos que no se manda solo. Por lo tanto, las decisiones que genuinamente quiere hacer tienen que ser visadas por el presidente“.

Ante esto, el jefe de billetera fiscal, en CNN Chile, apuntó que “la verdad es que me parece algo ofensivo para el presidente y para mí, porque supone que tenemos, por así decirlo, intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable”.

“La verdad es que el presidente Boric ha señalado esto desde un comienzo, su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el presidente“, sostuvo.

Junto a lo anterior, concluyó que “entonces creo que, yo no soy político, no he hecho mi vida política, pero uno esperaría que, frente a un proyecto tan importante, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones“.

El cruce de declaraciones se produjo luego de que el Ejecutivo presentara el viernes la reforma tributaria, en el que se detallaron los principales ejes, oportunidad en la Marcel destacó los “nuevos beneficios para la clase media”.