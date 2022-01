Marcela Ríos es la primera mujer no abogada en ser designada ministra de Justicia: La socióloga tiene un PhD en Ciencia Política, trabajó por 15 años en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue vicepresidenta del directorio de Comunidad Mujer y cuenta con amplia trayectoria en la protección y promoción del respeto de los DD.HH. y estudios de género.

Ríos, quien se convertirá en la próxima líder de la cartera de Justicia y Derechos Humanos cuando el presidente electo, Gabriel Boric, asuma su mandato, ya tuvo su primera reunión con el actual titular de la cartera, Hernán Larraín.

“Cuando me llamó me dijo ‘yo sé que tú no eres abogada, pero tengo plena confianza que los desafíos que tenemos en este ámbito son interdisciplinarios‘”, comentó Ríos en La Tercera.

En ese sentido, manifestó que “los temas prioritarios están en la agenda de DD.HH. que está en el programa del presidente electo Gabriel Boric. Como gobierno va a ser central poner la perspectiva de DD.HH. y de género como un enfoque transversal”.

“Hablamos de los DD.HH. en un sentido amplio, no sólo como violaciones a ellos y la relación con el Estado, sino que los derechos sociales, económicos, culturales, civiles, políticos, de las diversidades, los distintos sectores de la sociedad, los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad“, especificó la futura ministra.

Por otro lado, respecto a la declaración de la Corte Suprema en donde expresó su preocupación por la propuesta de los convencionales de limitar la duración de los jueces, Ríos declaró: “Es importante no exagerar sobre cosas que son totalmente preliminares y creo que tenemos que agotar los espacios de discusión formal antes de enviar recados por la prensa”.

“Me parece que lo adecuado es agotar los espacio de discusión formales, tratar de buscar el diálogo institucionalizado con los actores que tenemos que interactuar antes de cualquier otra cosa. Ese va a ser un compromiso de mi gestión, porque creo que eso ayuda al funcionamiento más expedito de las instituciones públicas. Además que todos y todas tenemos un mandato respecto de la ciudadanía, más que para nosotros mismos”, aseveró.

En la misma línea, aseguró que el tema “va a ser un debate importante, porque Chile ha sido destacado muchas veces a nivel internacional, porque es un país donde se ha logrado conquistar una autonomía importante del Poder Judicial respecto de los otros poderes (…) eso no significa que la comisión no pueda hacer propuestas en un sentido muy amplio”.

“Yo tengo confianza en que van a lograr encontrar un equilibrio adecuado en las propuestas que están planteadas y además se tendrá que lograr un consenso muy amplio, 2/3 para esos cambios”, finalizó.