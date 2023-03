El descargo de Marcela Vacarezza por mención de Rafael Araneda en Caso Relojes: “Todo cae por su peso”

Si bien Parived y Tonka Tomicic han sido las dos principales figuras que se mantienen en el ojo del huracán por el Caso Relojes, hay otras figuras que se han visto vinculadas a la investigación asociada al presunto contrabando de joyas y negocio ilícito.

En un reciente reportaje de Interferencia, se dio a conocer que un “lanza” internacional asociado a las indagatorias y que se mantiene detenido, habría mencionado al animador Rafael Araneda en su declaración frente a Fiscalía.

“Estrella (Dinamarca) – también detenida e indagada por ser una de las principales vendedoras de las joyas robadas- me consta que les vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas“, dijo el mencionado según expuso el citado medio.

En la misma línea, entregó el nombre de Tonka Tomicic, de su ahora ex pareja Parived y del animador. Según consigna el mismo medio, Araneda declaró que el individuo “inventó todo eso”.

Tanto los futbolistas señalados como el propio comunicador, desmintieron tajantemente las vinculaciones al caso. En cuanto a Araneda, la propia PDI no habría encontrado argumentos para poder ligar al conductor con estas indagatorias.

De esa forma, el animador radicado en Estados Unidos dijo a Interferencia que “no ocupo y no tengo relojes o joyas, no me interesan y está lejos de la realidad”.

Aseguró además que “mentir en una investigación judicial entiendo que es un delito grave, que se denomina como perjurio, y también puede existir calumnia de quienes lo dicen o amplifiquen, por lo tanto, si es necesario habrá que tomar las acciones judiciales de quien o quiénes intenten manchar mi honra“.

Bajo ese escenario, Marcela Vacarezza acudió a su cuenta en Twitter para defender a su esposo de dichas acusaciones.

“Para quienes están tan contentos de que se involucre a mi marido en este tema, aquí está la respuesta”, comenzó en su tuit, adjuntando un pantallazo de las declaraciones ya mencionadas del comunicador.

“Todo cae por su propio peso y así será”, sentenció la psicóloga en relación con este antecedente.