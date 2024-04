Ex ministro se lanzó contra Julianno Sosa tras atropello a su familiar: “Estoy un poco picado”

Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente de Michell Bachelet, se descargó en redes sociales tras el atropello que sufrió su prima hermana luego del intento de robo al cantante urbano Julianno Sosa este miércoles en Peñaflor.

A través de su cuenta de X, Mena confesó que “estoy un poco picado porque veo al cantante urbano con otro cantante desde un hospital clamando venganza por haber sido atacado, mientras que mi prima hermana, la que fue atropellada, está esperando ser operada por las múltiples heridas que ha sufrido por el atropello”.

“No veo humildad ni arrepentimiento del que la atropelló”, aseguró luego de que en un video se viera cómo el cantante, al intentar huir del asalto, impactó a la mujer.

En esa línea, reflexionó que “la música urbana chilena ha logrado posicionar la música chilena como ningún otro género antes. No tengo problema con eso. Lo que sí me molesta es la misoginia, el culto a la violencia, y a la delincuencia que viene con alguno de los artistas (no todos)”.

“Ese mismo había atropellado a un carabinero antes… al parecer sus prioridades están por sobre el bienestar del resto…”, expresó el ex ministro.

Julianno Sosa habló con mujer atropellada

Por su parte, Julianno Sosa dio a conocer en sus stories de Instagram que se puso en contacto con la mujer afectada.

“Con la niña que salió afectada, mi equipo está en contacto con la familia. Ayer estuvimos en la misma sala de urgencias y hablamos un ratito, nos reímos un ratito y nos sentimos bendecidos. Espero también que se recupere pronto y que vuelva pronto a su casita”, aseguró en su canal de difusión.

