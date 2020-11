Marcelo Ríos realizó una denuncia contra la diputada Pamela Jiles (PH) este martes: dijo que la parlamentaria habría intentado abusar de él.

En entrevista con Patricia Maldonado y Catalina Pulido, en su programa Las indomables, el ex tenista dijo que “yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa”.

“Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me empezó a conversar y me dijo, bueno, estaba mi mamá ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha. Tu te sacas la ropa y tení que hacer la entrevista en la ducha’. Pamela Jiles”, agregó.

En la misma línea, indicó que “lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Mi mamá le dijo ‘señora, pare su hueveo’ y la echaron”. Posteriormente dijo que “me intentó violar, hueón”.

“Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, concluyó.

La diputada se había referido de manera indirecta a esta situación en 2018, como consignó La Cuarta, a través de Twitter había dicho que “al Chino lo entrevisté sin contratiempos en una extensa conversación cuando él tenía 16 años, su primer perfil humano, en su pieza escuchando Metalika. Nos reímos harto y habló de amor, familia, política, de todo“.