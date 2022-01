Diversos sectores políticos han calificado como inoportuna y apresurada la decisión del presidente de la República, Sebastián Piñera, de licitar por 29 años la explotación de 400 mil toneladas de litio a empresas privadas nacionales y extranjeras.

Incluso, el próximo 14 de enero, el Ministerio de Energía y Minería, liderado por el titular de la cartera, Juan Carlos Jobet, comunicará el nombre de las entidades que se adjudicaron la licitación. La noticia se dará a conocer a menos de dos meses que termine el segundo mandato del presidente Piñera.

Un dato a mencionar es que Chile tiene el 44% de las reservas del mineral a nivel mundial, y la decisión del Ejecutivo ha sido ampliamente cuestionada, ya que se ha considerado como poco apropiado que un gobierno saliente ceda los derechos del recurso natural “estratégico”.

“El Gobierno sostiene que Chile está en una carrera para producir litio con otros países y que esto es importante para combatir el cambio climático, sin embargo esta justificación lo que esconde realmente es la voluntad de tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía, sin transparencia y sin participación ciudadana alguna, lo que deslegitima la institucionalidad y abre serias dudas en este proceso”, sostuvo la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende.

No queda claro qué intereses están detrás de esta licitación, lo que hace inoportunos la forma y el momento. El Litio representa una gran oportunidad para que Chile avance hacia un nuevo modelo de desarrollo. @SenadoresPS @PSChile @JS_Chile @Cooperativa https://t.co/T8tiQWzXAo

La decisión del gobierno ha generado un rechazo importante en diversos activistas, lo que significó la viralización de una información que convoca a una marcha a nivel nacional para “recuperar nuestros recursos naturales“. Así lo informó la diputada Natalia Castillo, quien se adhirió al movimiento “El Litio para Chile“.

En todo #Chile este viernes 07/01 defendemos nuestros recursos naturales y decimos NO A LA LICITACIÓN DEL LITIO 🔋 es un negociado más de Piñera y no lo podemos permitir! Estamos en medio de un proceso constituyente que aspira a un modelo de desarrollo sustentable! No pasarán! pic.twitter.com/nNZUfOgoKI

— NatiCastillo💕 #NoADominga 🌱 (@naticastillo_r) January 5, 2022