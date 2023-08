Las 7 controversias que marcaron a Marco Antonio Ávila al mando del Mineduc

Sale Marco Antonio Ávila y entra Nicolás Cataldo. Esa fue la modificación que tuvo el Ministerio de Educación (Mineduc) en el reciente cambio de gabinete que se vivió este miércoles en La Moneda y que estuvo marcado, entre otras cosas, por la anterior renuncia del ex ministro Giorgio Jackson.

En el caso del Mineduc, cabe mencionar que la sustitución del ahora ex ministro Ávila no habría sido al azar y, según se plantea, estuvo marcada no sólo por los diálogos vigentes con el Colegio de Profesores, sino además por controversias entre las que estuvo la fallida acusación constitucional en su contra.

De esa manera, a más de un año de haber asumido el liderazgo de la cartera, el profesor de aula se despidió del cargo, dejando una serie de debates en su paso y que repasamos a continuación.

Acusación constitucional

Fue a mediados de junio de este 2023 cuando parlamentarios de oposición anunciaron una acusación constitucional contra Ávila luego de darse a conocer una polémica por la guía de “sexualidad afectiva” del Mineduc.

Concretamente, los diputados y diputadas Francesca Muñoz (PSC), Sara Concha (PSC), Víctor Pino (ex PDG), Karen Medina (PDG), Diego Schalper (RN), Eduardo Durán (RN), Stephan Schubert (Ind-PREP), Marco Sulantay (UDI), Henry Leal (UDI) y Christian Matheson (Ind-Evópoli), fueron quienes firmaron este libelo.

Sin embargo, y luego de obtener un informe negativo en la comisión revisora, la AC fue rechazada en el Congreso y así Ávila se mantuvo en el cargo hasta este miércoles.

Cabe señalar que el debate en torno a esta acción también estuvo marcado por acusaciones de homofobia en contra del ex ministro. Lo anterior, sobre todo tras la intervención de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, en la comisión que analizó la medida.

En dicha instancia, la impulsora del “bus de la libertad” abordó la privacidad de Ávila al sostener que “él y su activismo LGBTIQ+, su condición, ha superado el límite de lo privado”.

“El (ministro Ávila) ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo“, fue parte de lo que declaró Aranda en relación con la guía ya mencionada.

De acuerdo al texto que finalmente fue rechazado, la acusación se respaldó principalmente en las denuncias por irregularidades presentadas contra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y, como ya se mencionó, la polémica tras la guía de “sexualidad afectiva” del Mineduc.

Guía de “sexualidad afectiva”

Para comprender lo anterior, es importante recordar que esta guía corresponde a un manual del Ministerio de Educación llamado” Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, el que incluye distintas dinámicas para estudiantes de prekínder, kínder, 1° y 2° básico, entre otros.

Desde el Mineduc aclararon que se trata de un texto que data del 2017 y que fue actualizado en mayo, donde se presentó bajo la premisa de “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno“.

Asimismo, el gobierno expuso que “este trabajo busca resguardar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, previniendo el maltrato y la interrupción de sus trayectorias educativas, y hacer más accesible para las comunidades educativas los conocimientos necesarios para atender a la diversidad de sus estudiantes, con recomendaciones para crear espacios protectores y acogedores“.

Pero la polémica se desató a raíz de una de las orientaciones mencionadas en el artículo de El Mercurio, y que dice relación sobre una actividad en que solicita a los estudiantes a “ubicarse mirando la espalda de su compañero y se comienzan a hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento”.

Respecto a esto último, la entidad gubernamental explicó que “esta actividad no es parte de las Orientaciones que presentamos y publicamos en mayo de este año, de hecho, corresponden a las Orientaciones de 2017“.

Operativo en Talcahuano

Seguido de lo anterior, un operativo en la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano provocó que estas acusaciones se enardecieran aún más.

Esto se remonta al martes 6 de junio, cuando se realizó una “intervención del Minsal, a través del Cecosf (Centros Comunitarios de Salud Familiar) Los Cerros, en el marco de la toma de la Ficha CLAP a nivel nacional“, según explicaron desde el establecimiento.

El problema radicó en que apoderados dijeron no haber tenido conocimiento sobre este procedimiento y, por ende, no habían dado su consentimiento para que los alumnos y alumnas de 5° básico fuesen sometidos a esto.

Pero sumado a ello, los menores de edad habrían relatado “tocaciones” y “desnudos” que generaron repudio en la comunidad escolar, alegando una connotación sexual en el procedimiento, y que terminó con una querella presentada por los padres de los afectados.

Al respecto, y haciendo frente a los cuestionamientos en la materia, Ávila salió a repudiar lo ocurrido y a anunciar que la Superintendencia de Educación inició una investigación.

Pero enfatizó que el operativo, dado que fue realizado por funcionarios de un centro de salud público, era de responsabilidad de la Municipalidad de Talcahuano.

Es importante señalar que tanto la escuela como el centro de salud en cuestión dependen del municipio de Talcahuano y como explicó su alcalde, los hechos denunciados habrían ocurrido en un operativo de salud y no en una “charla sexual”, como señala un medio de comunicación. 2/3 — Marco Antonio Ávila Lavanal (@ProfMarcoAvila) June 7, 2023

Discusión en el Congreso

Otra de las polémicas que mantuvo en el ojo del huracán al ex ministro Ávila, fue la discusión que protagonizó con la diputada Viviana Delgado, luego que ella le planteara la situación de un colegio en Maipú.

Según acusó la parlamentaria, el diálogo fue subiendo de tono, tanto así que algunos de los presentes acusaron que hubo una “agresión verbal” de parte del ex secretario de Estado.

Posteriormente, Ávila ofreció disculpas a Delgado durante un punto de prensa en el mismo Congreso: “Sostuvimos un diálogo que a ratos fue más bien acalorado. Por mi parte, quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo”.

Un hecho al que el propio presidente Boric tuvo que salir al paso y aclaró que fue una acción que “no corresponde y el ministro (Ávila) ha sido personalmente reprendido por aquello“.

Paralelamente, esto derivó en una situación vinculada al rechazo que recibió la idea de legislar la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, y en cuya votación faltaron dos votos favorables, entre ellos, el de Delgado.

Se especuló que su abstención se habría debido a este conflicto reciente con Ávila, sin embargo, esto fue rápidamente descartado por el mandatario.

Liceos Bicentenario

Otra de las controversias ocurrió a mediados de octubre de 2022, cuando el ex ministro de Educación anunció la supuesta disminución de recursos a los Liceos Bicentenario, asegurando que corresponden a un “programa que se está terminando de forma gradual”.

Sin embargo, debió salir al paso de las dudas y aclaró que a lo que se refirió es que estos recintos dejarán de existir de la manera en que se les conoce durante la actual administración.

“Los Liceos Bicentenario no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, al igual que todos los establecimientos públicos del país que reciben financiamiento estatal”, aclaró entonces el ex titular de la cartera.

Los liceos Bicentenario no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, al igual que todos los establecimientos públicos del país que reciben financiamiento estatal. Abro 🧵1/6 — Marco Antonio Ávila Lavanal (@ProfMarcoAvila) October 22, 2022

Fallido nombramiento de Cataldo

Por otro lado, Marco Antonio Ávila también enfrentó otra problemática que no lo vinculó directamente, pero que sí tuvo amplia repercusión en la opinión pública, y ocurrió precisamente en el cambio de gabinete registrado en septiembre de 2022.

En ese entonces, y a último momento, el gobierno decidió dar marcha atrás a la designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior luego que se reflotaran tuits antiguos en los que criticaba en duros términos a Carabineros.

Ante esto, Ávila salió a confirmar que luego de su nombramiento fallido, Cataldo había regresado a su rol como subsecretario de Educación.

Ahora, el mismo Cataldo es quien ocupará el puesto al mando del Ministerio de Eduación.

Liceo Lastarria

Finalmente, el docente también debió hacer frente a un conflicto que derivó en masivas manifestaciones en contra de los hechos de violencia sexual registrados en liceos emblemáticos, tal como el Liceo Lastarria en Providencia.

En dicha instancia, alumnos fueron acusados de participar presuntamente de un chat de WhatsApp en que filtraban fotos íntimas de alumnas e instaban a agresiones de esta índole.

Fue así como Ávila se reunió con las manifestantes -quienes, entre otras cosas, solicitaban la expulsión de los implicados- y apuntó a que la Ley de Convivencia Escolar no contiene “indicaciones respecto de situaciones de violencia de carácter sexual”, estableciendo, además, que, al ser menores de edad, la ley los ampara en su derecho a educarse.

