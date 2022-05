Ministro de Educación defiende uso del lenguaje inclusivo: “No es para una polémica”

Controversia ha causado la apertura del ministro de Educación, Marco Ávila, a la idea de aceptar el uso de lenguaje inclusivo en las pruebas y exámenes en la enseñanza escolar, hecho que le valió las críticas de su antecesor, Raúl Figueroa.

En declaraciones a CNN Chile, el ex titular de la cartera aseguró que dicha posibilidad, que incluye palabras como “niñes o todes” es “destruir la gramática”, llamando al Mindeuc a mantener el estándar de la Real Academia Española (RAE).

Sin embargo, Ávila nuevamente se refirió al tema y aseguró en Radio Cooperativa que “me tocaron una fibra porque yo soy profesor de lenguaje, de castellano”, pidiendo que se olviden del lapsus en el que habló de “las y los establecimientos” durante una pauta de prensa.

“Lo importante respecto de esto es que la RAE funciona en sus visiones, y lo dice su lema, fija y da esplendor a la lengua, eso es cierto. Hay cosas que son súper importantes y nos regimos por la gramática, pero no es la única institución que fija gramática”, señaló.

El actual secretario de Estado enfatizó en que “en Chile tenemos gramáticos muy importantes que difieren en la manera en que se entiende el desarrollo del lenguaje. El lenguaje va evolucionando permanentemente”.

“Si fuera por fijar o dar limpieza al idioma, probablemente incorporaríamos muchas palabras. Hay gente que dice ‘coffee break’ o muchas otras cosas. En ese mismo ámbito es que uno podría, a propósito de los temas del género, incorporar otras categorías que les permitan a algunos sentirse incorporados o incorporadas”, agregó.

Ávila reiteró que esto “no tiene relación con que vamos a cambiar el currículum o la gramática, para nada. Esto se refiere al lenguaje coloquial, al uso más cotidiano y al reconocimiento de algunas identidades que se da a través del uso del lenguaje”

“Uno podría estar abierto a esa discusión y habrá profesores y lingüistas que podrán estar de acuerdo o no, pero no es para una polémica. Yo digo todes, no tengo problemas con eso y lo puedo incorporar. De alguna manera se salta el límite que algunos entienden como discriminación respecto del sexo y la identidad de género”, sentenció.