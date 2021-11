Este miércoles continuará la discusión sobre el proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, iniciativa que está siendo tramitada en una Comisión Mixta.

La instancia se dará a contar de las 15:00 horas en el Congreso, donde los diputados y senadores analizarán las más de 20 indicaciones que presenta la normativa, aunque, en principio, no se sesionaría hasta total despacho”.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Ilabaca (PS), aseguró en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que pretende debatir “todos los temas para tener hoy una propuesta que la Cámara de Diputados y el Senado tomen la determinación que se imponga”.

Ayer, el senador Pedro Araya señaló que solamente se analizarían las indicaciones que tienen más consenso, mientras que las más complejas, como el adelanto a las rentas vitalicias, se dejarían para otro día.

Ante esto, Ilabaca recalcó que es partidario de “encontrar alguna propuesta para cerca de 650 mil personas que viven con pensiones de miseria al interior de las rentas vitalicias y que esperan con muchas ansias cualquier fórmula que les permita acceder a dinero para enfrentar sus necesidades económicas. Si esto es a través de un crédito blando, bienvenido sea”.

Por otra parte, el diputado socialista se refirió a la propuesta conocida como “candado” que impediría nuevas propuestas se retiros de fondos de pensiones, señalando tener “un cuestionamiento de fondo”.

“Establecer quórums especiales para normas que ya tienen un quórum alto creo que no corresponde. No podemos autocensurar al Congreso en temas determinados, si lo hacemos hoy con este proyecto mañana podría ser con cualquier otro. Quiero que los parlamentarios sean serios y directos y voten de acuerdo a lo que ellos crean”, apuntó.

En ese sentido, Ilabaca emplazo a la Cámara Alta y sostuvo que “si algún señor senador no está de acuerdo con los retiros, vote en contra de proyecto para que los chilenos sepan que no existen los 26 votos y que no se va a abrir esa puerta. Algunos parlamentarios quieren aprobar, pero sabiendo que se va a rechazar”.