María Jesús Troncoso: La adolescente asesinada y cuyo principal sospechoso es un ex carabinero vecino

El pasado 19 de octubre del 2023, María Jesús Troncoso, una joven de 16 años de Los Ángeles, en la Región del Biobío, fue asesinada en su casa y cuyo principal sospechoso es un ex funcionario de carabineros quien era su vecino.

En octubre del año pasado, el hombre identificado como Jorge Rebolledo Martínez fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y fue dejado en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio.

¿Qué pasó con María Jesús?

La mañana del 19 de octubre, María Jesús Troncoso, quien cursaba tercero medio, se quedó en casa y no asistió al colegio debido a que problemas de salud. Su madre tenía que ir trabajar, por lo que la adolescente se quedó sola en casa.

Pasadas las 8:30 de la mañana, un sujeto tocó la puerta de María Jesús. La joven lo reconoce como su vecino, Jorge Rebolledo, quien era un ex funcionario de Carabineros.

De acuerdo a la fiscal de Los Ángeles, Ana María Molina, el formalizado “le dice que lo que necesita es plata. La víctima muy asustada, le dice que tiene algo de dinero. Ella va a buscar una cantidad de plata que tenía en el dormitorio, un monto cercano a $20 mil“.

Siempre de acuerdo al relato de la familia y la Fiscalía expuesto en Contigo en la Tarde, el monto ofrecido por la estudiante no habría dejado satisfecho al agresor y la ató de pies y manos para obligarla a mandar un audio a su madre pidiendo más dinero.

“María Jesús me manda un audio pidiéndome $200 mil, porque tenían que pagar los polerones de cuarto medio. En el audio ella se escuchaba bien, lo único era que su voz se escuchaba como recién despertando. Me mandó unos stickers que no eran los que ella acostumbraba a utilizar”, expresó Carmen Gloria Muñoz, madre de la joven.

La mujer detalló que al percibir extraña la situación, realizó una videollamada, instante en el que María Jesús le pidió que tomara dinero del condominio que ella administraba, pero Carmen Gloria se negó.

Tras esto, Rebolledo habría apuñalado, según el relato de Fiscalía, a la joven en su habitación, lugar donde fue encontrada por su madre.

Antes de morir, María Jesús menciona el apodo “Guatón”, un nombre que le decían a su vecino Jorge Rebolledo.

¿Qué sucedió con el asesino de María Jesús?

De acuerdo al Ministerio Público, Jorge Rebolledo escapó de la escena del crimen con $20 mil, el celular de la joven y un anillo de oro.

Más tarde, gracias a las últimas palabras de María Jesús, el individuo fue detenido y posteriormente formalizado con prisión preventiva.

