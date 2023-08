María Luisa Cordero reapareció en el Congreso pese a desafuero: “Seguiré viniendo hasta que me notifiquen”

María Luisa Cordero reapareció este martes en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados, a pesar del desafuero confirmado el pasado 7 de agosto.

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que la legisladora “está en la sala porque ni la Cámara ni ella ha sido notificada del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago“.

“Recuerden que hubo una apelación y entendemos que todavía no está firmada por los ministros que concurrieron al fallo. Cuando eso suceda, va a ser notificada”, señaló.

Asimismo, Landeros indicó que la parlamentaria “prudentemente, pidió permiso sin goce de remuneración por cuatro días reglamentarios que tienen y después, el presidente (Ricardo Cifuentes) le extendió en uso de su facultad por cuatro días más, que se vencieron ayer”.

“Ustedes comprenderán que a partir de ahora, por virtud de la Ley Orgánica del Congreso, tendríamos que empezar a multar a la diputada por una situación que no depende de ella”, agregó.

Cordero: “Seguiré viniendo hasta que me notifiquen”

En un escueto diálogo, la psiquiatra confirmó que seguirá asistiendo a la sala “hasta que me notifiquen”.

Recordemos que Cordero fue desaforada en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai en su contra, luego que ésta cuestionara su ceguera causada por el impacto de una bomba molotov durante el estallido social.

Consultada al respecto, la acusada aseguró que “yo me arrepiento con el cura de mi parroquia, chao”.

“No estoy desaforada, no he sido notificada, así que no hablen leseras y estudien más chiquillos, están haciendo el loco”, apuntó ante las preguntas de la prensa.

