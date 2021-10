La ex militante histórica de la Democracia Cristiana (DC), y ahora integrante del comando de Sebastián Sichel, Mariana Aylwin, manifestó que el candidato oficialista “ha sido muy criticado”.

En conversación con La Tercera, la ex ministra de Educación aseguró que Sichel “fue muy criticado por cuestionar la experiencia del candidato Boric, que no era a su persona, sino a su experiencia. Se ha cuestionado a Sichel por su vida profesional, se ha intentado demostrar que su vida familiar no es la que cuenta. Al principio se le intentó asociar a Sebastián Piñera como el candidato del continuismo y de los empresarios, pero no les resultó, entonces entraron en una campaña sucia”.

En ese sentido, la hija del ex presidente Patricio Aylwin indicó que “es humano que te veas afectado anímicamente por una campaña intencionada que se metió en el lodo, pero creo que Sebastián Sichel es una persona resiliente y se va a recuperar”.

“Está más difícil (pasar a segunda vuelta), pero sigo creyendo que eso va a ocurrir. Y si no ocurre, la verdad es que vamos a tener un balotaje entre dos sectores polarizados”.

Según Aylwin, serían unos comicios entre “una izquierda polarizada que, por muy moderado que esté apareciendo el candidato, el Partido Comunista tiene un peso muy fuerte. Por otro lado, un candidato de extrema derecha que cree que las cosas se resuelven abriendo zanjas para evitar que ingresen migrantes, que tiene dudas sobre el calentamiento global, que es amigo de Bolsonaro”.

En la misma línea, añadió que “si ese es el futuro de Chile, la gente lo tiene que pensar, y la mayoría de los chilenos me parece que no quiere los extremos y espero que vote por Sebastián Sichel”.

“Creo sinceramente que aquí hay una campaña intencionada para dañar su credibilidad”, expuso la ex militante DC. Asimismo, dijo que “en vez de confrontar las propuestas se ha buscado encontrar puntos débiles para desacreditarlo”.

En tanto, declaró que “Sebastián Sichel puede superar la baja que ha tenido, este mes de campaña va a ser decisivo. Espero que la campaña salga del barro en que está y que se pueda discutir con mayor altura de miras, porque en la medida en que eso ocurra, Sichel tiene más posibilidades de demostrar que es un candidato que representa a quienes quieren cambios, pero con sensatez, con gradualidad, quieren erradicar la violencia. Tiene la personalidad para hacerlo”.