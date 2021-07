Durante la jornada del martes en la Convención Constitucional, un momento causó un malentendido que fue aclarado horas más tarde por sus propios protagonistas, para evitar que la situación se continuara viralizando.

En medio de la sesión en el ex Congreso, la convencional Teresa Marinovic se acercó a la mesa donde se encontraba la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, para intercambiar unas palabras.

Sin embargo, al retroceder trastabilló en la escalera, perdiendo el equilibrio.

En ese momento se encontraba el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, quien alcanzó sostenerla y evitar el accidente.

Eso fue lo que ambos aclararon, ya que durante la tarde, en redes sociales, se interpretó la situación como un choque entre ambos. Todo tras las declaraciones de Marinovic en las que cuestionaba a Loncón y la posterior réplica de la machi Francisca Linconao.

La convencional independiente electa con cupo de Vamos por Chile explicó que “me acerqué para explicarle a la presidenta mi punto de vista. Me dijo que habláramos, pero abajo de la tarima. Retrocedí y casi me caí escalera abajo, pero el vicepresidente me sostuvo. Se lo agradecí diciéndole que le debía una“.

Tuit que recibió respuesta del independiente electo bajo Apruebo Dignidad, quien agregó “tal cual, no hubo ningún problema. Ese es un espacio estrecho y la escala algo empinada. Afortunadamente no pasó nada“.