La constituyente por el distrito 10, Teresa Marinovic, usó sus redes sociales para difundir un video en que se refiere a los dichos del también constituyente y compañero de coalición, Ruggero Cozzi. Él puso a la licenciada en filosofía como un ejemplo de extremismo ideológico e, incluso, la comparó con La Lista del Pueblo.

Por eso, mediante su cuenta de Twitter, la miembro de la Convención Constitucional comenzó indicando: “Tengo una muy buena razón para hacer la denuncia de manera pública, porque no es el ánimo de revancha el que me mueve, ni es personal el interés que tengo”.

Junto con eso, Marinovic mencionó que “decir que a una persona le gustan las funas, en el contexto en que ha recibido amenazas de muerte para ella y para sus hijos es ofensivo creo yo, es algo que uno no espera de un compañero de coalición”.

Lee también: Convención Constitucional: Comisión de DD.HH. aprobó propuesta para sustituir a Carabineros por una nueva institución

Tras eso, la constituyente expresó: “Situarla en un extremo opuesto al de La Lista del Pueblo, compararla con personas que validan la violencia como método de acción política, que llaman héroes a delincuentes presos, eso ya es bastante más que una estupidez, una torpeza o una ingenuidad. Es una puñalada, es una traición”.

Para Marinovic, los dichos de Cozzi son “una canallada. Es avalar, es validar la estrategia de la izquierda más radical que aísla, que cancela a todos los que estamos en la primera línea de enfrente”.

Complementando sus palabras, aseguró que “no podemos estar siendo boicoteados por nuestros propios compañeros, no podemos ganar así, ni ellos ni nosotros”.

“No me gustan las funas, Cozzi. No me gustan las amenazas, no me gusta la exposición, no me interesan los cargos ni hacer una carrera política, me interesa mi país”, continuó expresando la constituyente.

Lee también: Pide medidas de protección: Marinovic presenta querella tras recibir amenazas sexuales y de muerte

Para finalizar, Teresa Marinovic emplazó a su compañero de coalición. “De ti solo espero una cosa: respeto, porque en esta pasada yo al menos no voy a seguir observando impávida cómo estrategias de este tipo como la tuya nos hacen caer en la irrelevancia. Nos vamos a levantar, vamos a ser una fuerza poderosa y eso empieza hoy, no dejando pasar ni una sola mariconada más, ninguna”, concluyó.

Revisa sus dichos aquí: