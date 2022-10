“Estaba puro hue…”: Desbordes explicó su cambio de opinión sobre la legalización de la marihuana

El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, participó el pasado fin de semana en un foro de la octava edición de la ExpoWeed, evento que contó con diversas actividades relacionadas al consumo y legalización de la cannabis.

“Cannabis Forum” fue el nombre de la instancia en que el otrora precandidato presidencial de RN compartió con la diputada Ana María Gazmuri, el senador Juan Castro, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.

En ese contexto, Desbordes explicó su cambio de opinión sobre la regulación de la cannabis. “A mí me tocaba debatir en contra de la legalización. Mi hijo, que era consumidor en esa época (…) me convencía de que no. Tuvimos ese debate y yo lo he dicho públicamente, después dije ‘sabí que estoy puro hue…’“.

“Yo estudié en el Liceo A-109 de la comuna de El Bosque, en el paradero 29 de Gran Avenida. Y mis compañeros de liceo que fumaban marihuana en esa época, yo no conozco a ninguno de ellos que tenga problemas. Los que tuvieron problemas por algún consumo malo fueron los que estaban metidos muy fuertamente en el tema del alcohol”, declaró.

Asimismo, el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera indicó que “en las poblaciones, donde me ha tocado trabajar muchas veces, uno ve que el traficante cuando el joven quiere fumar marihuana, te ofrece pasta base o cocaína“.

En esa línea, cuestionó “el esfuerzo gigantesco que se hace por perseguir la marihuana versus drogas más duras y, probablemente, más adictivas y peligrosas”.

“La marihuana es mala, pero el alcohol y el tabaco también y no están prohibidos”, agregó, sosteniendo que “le fui dando vuelta a todas estas razones por las que no (estaba a favor) y terminé convenciéndome”. Sin embargo, recalcó que hasta la fecha “no he probado la marihuana”.

