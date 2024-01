Desbordes se desmarcó del “discurso” de la oposición: “El gobierno ha tomado medidas correctas”

Mario Desbordes, ex presidente de Renovación Nacional (RN), se desmarcó de las críticas de la oposición y respaldó al gobierno en medio de la crisis de seguridad, destacando la gestión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En diálogo con radio Infinita, el ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera sostuvo que “la oposición, en mi opinión, tiene que dejar de lado este discurso de que el gobierno no ha hecho nada, que está todo malo, porque eso no es verdad”.

“El gobierno ha tomado medidas correctas y no tiene que partir de esa base”, aseguró Desbordes, quien agregó que esto no quita que las fuerzas opositoras exijan eventuales medidas.

“No me cabe duda que Carolina Tohá, que (Eduardo) Vergara y (Manuel) Monsalve han hecho el esfuerzo y eso está a la vista”, puntualizó.

Desbordes: “Monsalve está haciendo una buena pega”

Mario Desbordes también respaldó el trabajo del subsecretario Manuel Monsalve en medio de las críticas por la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales.

“¿Tiene que ver el subsecretario Monsalve en esto? Si él está de cabeza en otras cosas, yo no enredaría a autoridades que los necesitamos en el rol, que además, creo que Monsalve está haciendo una buena pega”, aseveró.

En esa línea, el ex timonel de RN sostuvo que “yo intentaría despejar esto, ver quiénes son los responsables, revocar aquellas que están mal otorgadas o donde hay cuestionamiento, mejorar la normativa, y apuntar a quien no cumplió bien con ese trabajo”.

“Yo no seguiría intentando sacar al pizarrón un subsecretario que tiene 1.500 cuestiones que atender, que está intentando enfrentar la crisis de seguridad al mismo tiempo de pretender que fuera el responsable todo esto, yo creo que no corresponde”, sentenció.

