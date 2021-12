El ex precandidato presidencial de Chile Vamos, Mario Desbordes, ha tomado distancia de su sector político durante los últimos meses. Este martes, emitió una fuerte crítica hacia Renovación Nacional e incluso confirmó que se ha planteado dejar su militancia.

El político detalló que vivió un tenso momento en un chat grupal con la directiva del partido, encabezada por los parlamentarios Francisco Chahuán y Diego Schalper. En este espacio, escribió que “una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable”.

“El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada”, fue parte de lo que estableció el ex ministro en una entrevista publicada por el diario La Tercera. Asimismo, aseguró que “esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva. Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido”.

En esta misma línea, Desbordes indicó que “no sé si proyectamos una imagen de seriedad, pero lo más importante, creo que es la tensión dentro de RN entre los que creen que en Chile está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande. A mí me dolería mucho salir del único partido en que he militado, pero hoy día no lo descarto“.

“No pretendo incendiar RN”

El ex precandidato de la coalición de derecha expresó que “estoy evaluando seriamente renunciar a RN. No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error. No pretendo incendiar RN. Entregamos el partido como el mejor evaluado de Chile, con un millón de votos. Se pierde una cantidad enorme de votos y nadie dice nada”.

Con respecto al presente de Renovación Nacional, el abogado de profesión aseveró que “hoy día se ha llevado al partido a una sola visión. El partido diverso que se construyó por años hoy día ya no existe. Creo que lo que más importa hoy día es pensar que la centroderecha o entiende los tiempos que estamos viviendo o la verdad es que va derecho al fracaso“.

Finalmente, al ser consultado por el medio citado con respecto a la eventual salida de otros dirigentes, el ex timonel del partido, recalcó que “no, no estoy pensando, si me fuera, en incentivar salidas masivas. Es una decisión muy personal”.