Mario Marcel, ex presidente del Banco Central y futuro ministro de Hacienda bajo el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, respondió los dichos de Daniel Jadue, quien lo acusó de ser “fiel defensor del credo neoliberal”.

En conversación con Cooperativa, Marcel aseguró: “Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal tiene que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía”.

En ese sentido, el ex líder del Banco Central manifestó que uno de sus objetivos a lo largo de su carrera ha sido “buscar acuerdo que hagan viables las reformas. La verdad es que si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca”.

“Llego con mi historia, con lo que yo he hecho, con lo que puedo aportar. Creo que voy a aportar una parte valiosa a un trabajo colectivo”, enfatizó el ex presidente del ente emisor.

Por otro lado, consultado sobre su futuro rol en Hacienda y su salida del Banco Central, Marcel confesó que se preguntó desde dónde podría aportar más al bienestar y desarrollo del país. Tras reflexiones, apuntó a que “creo que en este momento, quizás los desafíos más importantes que tenemos son desafíos que tienen que ver con recuperar la capacidad de crecer mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado”.

“En eso se puede aportar más desde el Ejecutivo que desde el Banco Central, que tiene un mandato que es más limitado”, afirmó el próximo secretario de Estado.

¿Nuevo retiro?

Ante las dudas de un nuevo proyecto para retirar el 10% de los fondos de pensiones, Marcel fue claro: “Los retiros de fondo no están en el programa de gobierno del presidente Boric”.

En esa línea, indicó que “tenemos que recordar que los retiros de fondo surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultados con la crisis. Pero ahora habrá un nuevo Gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto”.

“El presidente electo ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando mano a los ahorros de los trabajadores. Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones y la construcción de un sistema previsional que tenga apoyo transversal”, enfatizó.