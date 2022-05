Marcel reafirma compromiso de condonación al CAE y advierte: “Tenemos que hacerlo de una manera ordenada”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este miércoles a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), medida que está en el actual programa de gobierno, pero de la que no hay mayores detalles.

Ayer martes, el presidente Gabriel Boric aseguró en Radio Cooperativa que las personas que tendrían la condonación serían “los que tengan (el pago) más al día”, afirmando que están trabajando en un “mecanismo específico”.

Respecto a estas palabras, el titular de las arcas fiscales señaló que el monto total de los deudores es cercano a los US$8 mil millones. “Pensemos que en las proyecciones que presentamos ayer para los próximos años, el espacio en 2023 para mayores gastos dentro del presupuesto es más o menos de US$6 mil millones. O sea, ya sería mayor”, dijo.

El secretario de Estado insistió en que la medida “es algo que tiene que irse implementando con cierta gradualidad, definiendo ciertas prioridades y teniendo, idealmente, su propio financiamiento”.

“Como he dicho otras veces, la idea no es que lo pague un trabajador o un campesino, para eso es importante ir generando los recursos, que vendrán principalmente la reforma tributaria. No estamos tan lejos de ir dándole forma a este proceso”, agregó en Radio Pauta.

Posteriormente, Marcel fue enfático e indicó que “el compromiso se va a cumplir, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada, sostenible y que no se haga a costa de otras prioridades que son muy importantes”.

Si bien no reveló fechas, el ministro de Hacienda enfatizó que en pocas semanas se darían a conocer los primeros lineamientos sobre el CAE. “Ese proceso empieza relativamente pronto. Hay que esperar un poco”, añadió.