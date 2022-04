“En tu honor chinita mía”: Marisela Santibáñez compartió emotivo recuerdo junto a su hija Rafaela

La diputada Marisela Santibáñez compartió un emotivo momento televisivo junto a su hija Rafaela, quien falleció el 28 de junio de 2011 con apenas siete años, tras batallar contra una leucemia.

A través de su cuenta de Instagram, la parlamentaria publicó un extracto de su participación en el extinto programa Acoso Textual de Canal 13 (2010), donde fue consultada sobre su rol como madre. “Yo no puedo hablar de Rafaela sin emocionarme. Es mi razón, mi vida, yo nací de nuevo cuando ella nació”, señala en el video.

“Ella es todo para mí y me duele el amor que siento por ella. Me supera saber que de mí nació ella, que con el papá de la Rafa hicimos este milagro y no me equivoqué. El papá de mi hija es uno de mis mejores amigos”, expresó en esa ocasión.

Al final de su respuesta, se escucha la voz en off de su hija, quien le dice “mamá te quiero mucho, porque me llevas a los cumpleaños de mis amigos y porque eres la mamá más linda del mundo“. Tras esto, Rafaela ingresa al set de televisión y abraza a su emocionada madre.

En la publicación, la también actriz detalló que este momento ocurrió el 29 de diciembre de 2010: “5 meses después la vida nos ponía en el escenario más brutal y doloroso, pero la misma vida nos permitió vivir momentos como este“, dijo.

“Gracias a la vida por tu vida junto a la mía, ese fue mi compromiso: Luchar por los y las niñas… En tu honor chinita mía“, cerró.

El post cuenta con más de 200 comentarios de sus seguidores, entre ellos el animador de televisión Daniel Fuenzalida, la actriz Ingrid Parra y el cantante Gonzalo Yáñez. “Lindas las dos”, escribió Fuenzalida.

Mira la publicación acá: