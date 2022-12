Marisela Santibáñez en picada contra Pancho Malo tras cara a cara en ex Congreso: “Cambiaste el puñal por un celular”

“Ahí está el señor que no le hace bien a la democracia, el señor Pancho Malo“. Con esas palabras, la diputada Marisela Santibáñez (PC) expuso una delicada situación que vivió en las afueras del ex Congreso y que involucró a Francisco Muñoz, líder del Movimiento Patriota y Ciudadano.

Según señaló la parlamentaria en Twitter, cuando acudía al recinto para sostener una reunión con trabajadores y trabajadoras del Hogar de Cristo, fue increpada por al menos tres personas. Pero detrás de ellas, dijo, se encontraba Francisco grabando con su celular.

Como se aprecia en el registro adjunto, una mujer comenzó a gritarle “Marisela, sinvergüenza, ahí están llenándose los bolsillos con nuestra plata“. Mientras que otro sujeto decía “asesinos” a todo pulmón.

Pero tal como señalamos al comienzo, detrás de ellos se apreciaría a Pancho Malo, quien solo seguía la situación con su teléfono en mano.

Ante eso, la diputada lo increpó: “Francisco, utilizas a las señoras… 19 puñaladas de casualidad“.

Al respecto, la parlamentaria comunista expresó que “yo no te temo a ti, no le temo a nada que dañe a mi país. Ya dañaste a Colo Colo y no vamos a permitir que dañes a nadie más. Yo no te voy a dar la palabra, porque las puñaladas no se pegan por casualidad“.

¿Por qué se refiere a las “puñaladas”?

Las puñaladas a las que se referiría Santibáñez, se remontan a un hecho por el que Muñoz estuvo preso en 2000 tras un homicidio que protagonizó en una fiesta de Vitacura. Sin embargo, el ex líder de la Garra Blanca solo pasó seis meses preso en la ex Penitenciaría de Santiago.

Posteriormente, en 2012, ocurrió el asesinato de Francisco Figueroa tras un partido entre Colo Colo y O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Así la PDI logró detener a tres sospechosos, de los cuales uno confesó su participación y apuntó a Pancho Malo como “autor intelectual” del crimen, en entrevista con TVN.

“La cobardía se esconde detrás de una señora que repite ‘asesina y sinvergüenza’…Hace unos años te escondías detrás de Ruiz Tagle en Colo Colo para agredir a nuestros ídolos, hoy lo haces detrás de una señora y otro histérico hincha de Pinochet…Cambiaste el puñal por un celular!“, sentenció la diputada al respecto.

Revisa a continuación el video: