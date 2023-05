“La muerte de un hijo no es argumento”: Marisela Santibáñez respondió entre lágrimas a dichos del Pastor Soto

En respuesta, Serrano, Veloso y Carmen Hertz lo encararon a la salida del Congreso Nacional, generando una rápida reacción de Carabineros para evitar un altercado mayor.

Momentos más tarde, durante la sesión en la Sala, Santibáñez agradeció el apoyo transversal de sus colegas por el hecho vivido y realizó una emotiva declaración.

“Yo tengo la fuerza suficiente para resistirlo todo, pero hay cosas que traspasan los límites. Esto afecta a mi familia. Faltan 20 días para que se cumpla un aniversario más de la muerte de mi hija”, dijo entre lágrimas.

“Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es argumento para atacar a una diputada”, añadió con la voz entrecortada.

Acto seguido, anunció que tomará acciones por sus propias manos si es que la institución no la respalda: “Si ustedes como Cámara no nos protegen, me voy a tener que proteger sola, con mi gente. Y si llego a salir de acá (Cámara) porque cometo un delito, será porque ustedes no tomaron acciones”.

Revive el momento a continuación: