Marta Herrera asegura que candidato a Fiscal Nacional participó en cena “con gente vinculada a la UDI”

Luego de su fallido intento por convertirse en Fiscal Nacional, Marta Herrera aseguró que uno de los postulantes al cargo tuvo una cena con integrantes de la UDI en estos últimos días.

La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional afirmó que Ángel Valencia, que todavía forma parte de los nombres que podría tomar el puesto, se reunió con representes del gremialismo.

En entrevista con CNN Chile, la persecutora señaló: “Supe de una comida que había existido, yo no estuve por cierto, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles”.

“Era gente ligada al mundo de la UDI. No sé detalles, insisto, sólo escuché o trascendió. (Habría sido) el día de mi nominación. Entiendo que participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, y estaba el señor Valencia, no sé de otras personas”.

Herrera insistió en que “no tengo idea de su contenido” y apuntó a que ella “no haría” algo como esto en medio de una votación.

Falta de redes políticas

La integrante del Ministerio Público, apuntada como alguien “muy cercana” al ex Fiscal Nnacional Jorge Abbott, fue consultada sobre la posibilidad de que alguien ocupe el puesto sin tener redes políticas o en la Corte Suprema, a lo que respondió que eso “es muy difícil”.

“Creo que uno de los problemas que pude haber tenido es la falta de redes políticas, pero es algo que a la vez me enorgullece. No es algo que me complique ni de lo que me arrepienta en absoluto”, dijo.