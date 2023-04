“Yo jamás le falté el respeto”: Así fue la declaración de Martín Pradenas en segundo día de juicio

Alegando presencia de alcohol o falta de recuerdos, Martín Pradenas rechazó su derecho a guardar silencio durante el segundo día del nuevo juicio oral en su contra. El acusado de siete delitos de connotación sexual declaró por primera vez en un tribunal y fue comentando caso a caso en los que alegó inocencia.

Si bien la prensa no pudo estar presente en la instancia, CHV Noticias tuvo acceso a los audios de su declaración en la que señaló que la muerte de la joven Antonia Barra “es una tremenda pérdida”.

“Antonia era una mujer joven, llena de vida (…) pero yo no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Yo jamás le hice daño a Antonia, yo jamás le falté el respeto”, aseguró.

“Llevo tres años preso por algo que no hice”, declaró Pradenas, acusado de cinco delitos de abuso sexual y dos de violación, ocurridos entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019 en la región de La Araucanía.

En el juicio, contestó las preguntas de la fiscalía, los querellantes, la defensa y luego del tribunal. Sin embargo, se excusó en todo momento de los graves delitos que se le acusan. Es más, aseguró no recordar algunos episodios.

“Tampoco lo recuerdo hasta el día de hoy. Lo que pasa es que yo vi las imágenes y como me preguntaron yo me identifico, que era yo la persona que estaba caminando (…) pero no solamente es ese episodio del que yo no tengo recuerdos, sino que no recuerdo el momento de todas las cosas que conversamos, por algunos lugares por los que pasamos”, comentó.

Pradenas, además, trató de eximirse de la responsabilidad alegando la presencia de alcohol o falta de recuerdos.

“A lo largo del desarrollo de este juicio, tal como sucedió en el primero, aquellas situaciones fueron descartadas a través de la incorporación de distintos medios probatorios. Nuestra postura es que en caso alguno ese elemento atenúa o lo exime de la responsabilidad por los hechos que hemos imputado”, dijo Miguel Rojas de la fiscalía regional de La Araucanía.

Para la defensa del imputado, Marcelo Pizarro, “resulta positiva la declaración que presta nuestro representado, particularmente porque se basa en la teoría del caso que planteamos desde el inicio. Los hechos no ocurrieron y los que ocurrieron en el caso llamado Antonia tienen una dinámica distinta que precisamente es la que él explicó el día de hoy con los detalles necesarios”.

Este es el segundo juicio luego de que la Corte Suprema anulara la primera condena de 20 años de presidio efectivo.

Finalmente, Pradenas descartó el haber tenido relaciones sexuales con Antonia.

Para Silvana del Valle, abogada de la familia Barra, “era lo esperable, que la defensa tratase de alguna forma cambiar el switch o el ritmo de la discusión haciendo declarar al imputado”.