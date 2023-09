Masiva despedida y ascenso póstumo para los carabineros fallecidos tras choque en persecución

El pasado lunes en la madrugada, se confirmó que dos carabineros murieron en un fatal choque provocado por un hombre en estado de ebriedad, quien también falleció, en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso.-

Se trataba del suboficial Alejandro Guerrero y el Sgto. 1° Raúl Villegas, quienes recibieron una alerta por parte de vecinos, quienes reportaron que un conductor manejaba su vehículo en aparentemente en estado de ebriedad.

La institución informó que los dos carabineros fallecidos en acto de servicio recibieron el ascenso póstumo a Suboficial Mayor.

Funerales de los carabineros

Durante esta jornada, se realizaron los funerales de ambos carabineros en la Parroquia Santa Rosa de Los Andes, luego de que ambos funcionarios fueron velados en sus respectivos hogares.

De la ceremonia participaron las máximas autoridades de la institución, como el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez Reveco, quien tuvo sentidas palabras.

“No es solo Carabineros los que lamentan la pérdida de Alejandro y Raúl, sino que todos los chilenos que necesitan y demandan más carabineros. Ellos no perdieron la vida en un accidente de tránsito cualquiera, no. Ellos dieron su vida para evitar la muerte de otras personas“, partió declarando.

La máxima autoridad de la institución también lamentó y mostró toda su molestia luego de expresar que la persona responsable de las muertes ya había sido detenido en seis oportunidades por carabineros por conducir en estado de ebriedad.

“No puedo evitar preguntarme cuántas veces más tenemos que detener a una persona para que no siga en la calle cometiendo delitos… En memoria de nuestro mártires, intensificaremos nuestras fiscalizaciones y controles, pero aún así esto será insuficiente sin el compromiso del resto de los actores del sistema de seguridad pública“, remarcó Yáñez.

