Durante la jornada de este miércoles, y luego que se difundiera un video que denuncia un presunto maltrato hacia un menor en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, alrededor de 100 personas se manifestaron en las afueras de dicho hogar del Sename ubicado en la comuna de Providencia.

El despliegue ocurrió ante la creciente indignación causada tras la viralización de este registro, en el que se escucha a un niño pidiendo ayuda y manifestando su dolor por una supuesta acción en su contra. Un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y que ha sido monitoreado por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Al mismo tiempo, sobre esta masiva congregación en dicho centro, Muñoz hizo un llamado a que se detengan las manifestaciones en la zona. “Ruido y que llegue Fuerzas Especiales afuera de la residencia, todo lo que no sirve para darles tranquilidad a esos niños, niñas y adolescentes, y no estigmatizares“, dijo.

“Cómo no se entiende!!! Por favor, no sigan haciéndolo”, emplazó Muñoz.

ruido y que llegue fuerzas especiales afuera de la residencia, todo lo que no sirve para darles tranquilidad a esos NNA y no estigmatizarles…? Cómo no se entiende!!! Por favor, no sigan haciéndolo! Por favor!

