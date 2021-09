En la jornada de este jueves 30 de septiembre, se confirmó que Matías Cox, el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional (CC) dio positivo de COVID-19.

Según informó la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional (SEGPRES), “en las últimas horas de la tarde se confirmó el caso positivo de COVID-19 del secretario ejecutivo, Matías Cox”.

“Él presentó síntomas leves el día martes 28 de septiembre, razón por la cual se mantuvo aislado en su domicilio desde dicho día, tal como indican los protocolos sanitarios y luego de una toma preventiva de PCR. Esperamos que evolucione favorablemente y pueda retornar a sus labores a la brevedad”, indicaron desde el organismo.

Desde la secretaría aseguraron que seguirán tomando todas las medidas necesarias recomendadas por la autoridad sanitaria, “para que ante la aparición de eventuales contagios su impacto sea el menor posible y se resguarde el trabajo de la Convención Constitucional“.

Es relevante recordar que Matías Cox, el pasado 13 de agosto, fue confirmado como el nuevo secretario ejecutivo de la Convención Constitucional luego de la renuncia presentada por su antecesora Catalina Parot.

El cargo se basa en el rol de gestar la coordinación entre el gobierno y el organismo que redactará la nueva carta magna para Chile. Desde el Gobierno, en el momento que fue designado, destacaron sus conocimientos jurídicos y su experiencia por más de 12 años en el sector público.

Por su parte, la noticia del contagio ocurre a días de que se confirmara la existencia de dos casos dentro de la CC. El constituyente del distrito 9, César Valenzuela, fue uno de los afectados, obligando a suspender las sesiones presenciales.

A lo anterior se suma la convencional del pueblo mapuche, Rosa Catrileo, quien confirmó el reciente fin de semana que también dio positivo a COVID-19, no asistiendo a la ex sede del Congreso.

Anoche me confirmaron resultado positivo para Covid informé de inmediato a CC y Seremi S.

El jueves por prevención NO asistí en forma presencial al pleno.

Me encuentro bien cumpliendo el aislamiento sanitario y médico junto a mi familia en Stgo

Gracias por las muestras de cariño.

— ROSA ELIZABETH CATRILEO ARIAS (@rkatrileo) September 25, 2021