Con danza árabe y varios políticos invitados: Así fue el matrimonio de Katherine Martorell con Claudio Pontillo

El pasado sábado, la ex subsecretaria del Interior, Katherine Martorell, contrajo matrimonio con el ex jefe de avanzada presidencial del gobierno de Sebastián Piñera, Claudio Pontillo.

130 personas asistieron a la ceremonia, que se llevó a cabo en un salón de eventos en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. Dentro de los invitados estuvieron varias figuras del mundo político.

Según imágenes difundidas en redes sociales, el enlace contó con la presencia de autoridades actuales como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, además de ex figuras de la anterior administración, como los ex titulares del Interior, Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick; la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar y su pareja Christian Pino, y la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

“Nos tocó una mesa ‘piola’ con queridos amigos que no veíamos hace tiempo”, dijo el periodista Christian Pino en una reciente publicación en Instagram, donde también se puede ver a los recién casados.

En conversación con LUN, Magdalena Díaz, otrora jefa de Gabinete de Piñera, reveló que la boda tuvo mesas temáticas, las cuales “estaban distribuidas con nombres de películas de acuerdo al gusto de los invitados”.

Bajo esa línea, se dispuso “la mesa de Los sospechosos de siempre, donde estaba Mario Desbordes; Cuestión de honor, que era de Evelyn Matthei y el presidente Piñera (que no pudo asistir); Corazón Valiente, donde estaba Rodrigo Delgado, o Buenos Muchachos, con María José Hoffman. A mí me tocó Kill Bill junto a Paula Daza”.

La ceremonia también tuvo lanzamiento de ramo y Martorell se lució con un baile árabe en medio de la pista. “Fue un honor al origen de su familia (materna). Todas las mujeres tenían una velita mientras Katy bailaba. Claudio se le sumaba, también con su pañuelo árabe”, reveló Pino al citado medio.