Una situación verdaderamente insólita enfrenta un emprendimiento chileno de comida vegana, que fue demandado ni más ni menos que por el líder mundial de comida rápida: McDonalds. Felipe Vargas partió con Vegan Meat en el bar de su abuelo hasta que en 2019 se independizó. En mayo quiso inscribir su marca, sin embargo cuando estaba casi todo listo surgieron los inconvenientes con la multinacional. “El problema está en el eslogan. Ellos dicen que la frase ‘I’m Loving’ les pertenece. Dicen que esta palabra que significa amor es de ellos y nosotros no podemos usarla en nuestra marca”, cuenta Felipe. Uno de los argumentos presentados en la demanda señala que “se trata de una marca que es gráfica, fonéticamente y conceptualmente similar con los signos registrados y ampliamente utilizados por mi mandante”. Aseguran que el eslogan “I’m Loving Them” que utiliza en su embalaje se podría confundir con el de ellos. “Colocan algo así como qué pasa si una persona va hacia nuestro local y le quitamos el Vegan Meat y quitamos el Them con la patita y queda sólo el I’m Loving, entonces los clientes se pueden confundir y podrían pedir, no sé, una Big Mac”, afirma Felipe. Pese a que McDonalds ya ni siquiera usa este emblema, de todas maneras esta disputa será resuelta por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El emprendimiento vegano prepara sus argumentos para responder a la poderosa industria norteamericana, que es enfática en su postura. “Es claramente contrario a los más básicos principios de competencia leal y ética mercantil solicitar una marca ajena; una marca que constituye una copia a otra marca creada y usada por un competidor directo y que además goza de fama y reconocimiento a nivel mundial”, agrega el texto presentado por la compañía estadounidense.