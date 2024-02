La reacción de Karla Rubilar al enterarse en vivo del fallecimiento de Sebastián Piñera

La muerte de Sebastián Piñera en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco en la tarde de este martes, impactó a todo el mundo político, especialmente a Karla Rubilar, quien se enteró en vivo de la partida del ex mandatario.

La ex ministra de Desarrollo Social del segundo gobierno del fallecido gobernante, no pudo contenerse cuando escuchó la confirmación de la noticia que ha marcado la agenda nacional.

Karla Rubilar se enteró en vivo de la muerte de Sebastián Piñera

En el programa radial “Juntos en Agricultura”, de la misma emisora, la política expresó su sentir con la angustia del momento, agradeciendo el periodo en que trabajó con el ex mandatario.

“Me preguntaban por qué estaba haciendo el programa cuando ya teníamos información bastante adelantada de que podría haber fallecido. ¿Saben por qué? Porque él no me habría permitido hacer otra cosa“, dijo sollozando Karla Rubilar.

“Él me habría dicho: ‘¿Cómo se le ocurre que no va a estar haciendo el programa? Usted tiene que estar ahí, como siempre, cumpliendo el deber que tenga'”, continuó muy emocionada.

“Esta es mi mejor forma de honrarlo, presidente. Es la mejor forma de decirle que le agradecemos con el alma su vida de servicio público. Que fue un privilegio y un honor haber servido a Chile a su lado”, agregó.

Finalmente, Karla Rubilar cerró su intervención al comentar que “me duele el alma y el corazón y sé que represento con esto a cada uno de los que servimos a su lado (…) Gracias por tanto y nunca haber bajado los brazos”.

“Le mando un abrazo enorme a Ceclia (Morel), a sus hijos, a sus nietos que amaba con el corazón. Y, nada, ahí vamos a estar, presidente, para cuidar su legado y mantener vivo todo lo que hizo. Hasta siempre”, concluyó.

Karla Rubilar y la muerte de Sebastián Piñera

El destino quiso q estuviera al aire, esperé q no fuera cierto, esperé hasta q se dio la info oficial, me costó pero usted no me habría permitido otra cosa.

Comparto aquí mis 1eras palabras, con la intima esperanza q sea recordado como un hombre bueno

GRACIAS x tanto Pdte Piñera pic.twitter.com/pFfOGjEwoG — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) February 6, 2024

