El Concejo Municipal de Santiago anunció hace unos días que la realización de Lollapalooza en el Parque O’Higgins se someterá a una consulta ciudadana. De esta manera, serán los vecinos quien determinen si se llevará a cabo una nueva versión del evento que se realiza desde 2011 en el recinto, presupuestada para marzo de 2022.

Sobre este tema se refirió Claudio Orrego, gobernador Metropolitano, en una entrevista con Radio Futuro, respaldando la organización del megafestival.

“Hay que hacer Lollapalooza, mucho más que un evento de una ciudad, es un sello de todo el país. Después de su suspensión tenemos un sector artístico y musical deprimido, entonces es importante retomar estos eventos, donde hay un espacio de encuentro y expresión artística”, detalló.

Cabe recordar que los vecinos han manifestado su oposición frente a la realización del festival debido a posibles efectos negativos que se producirían y porque quedan restringidos de utilizar el parque durante 3 días.

Sobre este punto, Orrego dijo que “nunca he estado en contra de los reclamos de los vecinos, hay que cuidar el parque y mejorar la seguridad, pero exigir mejores condiciones no es sinónimo de prohibir eventos de esta índole”.

“Uno les puede exigir a los productores un elevamiento de las condiciones, pero no matemos una de las pocas actividades que tenemos en la región. Me la voy a jugar para que se realice, con lo encima que estamos, si no se hace en el parque O’Higgins, quizá no se realiza”, confirmó el jefe regional.

Sobre la Consulta Ciudadana, Orrego expresó que “es verdad que hay que mejorar las medidas, pero hay un trecho grande al no querer realizarlo. Mi pregunta es si se hará o no una consulta por todo lo que ocurra en el parque. Ojalá prime el sentido común de que los eventos se pueden mejorar, en especial este que no es sólo de Santiago, sino de toda la región, entonces hay que preguntarle a todos ellos también”.