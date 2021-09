El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quedó fuera de las elecciones de noviembre luego que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana informara que se encuentra inhabilitado por tener causas judiciales activas, a pesar de haber sido absuelto en el Caso OAS.

“Hace dos semanas gané un juicio. Después de siete años fui declarado inocente (…) de manera inmediata, cuando uno es declarado inocente, se suspenden las medidas cautelares”, dijo ME-O en Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión.

“Los inocentes, cuando ganan un juicio, se respeta el fallo y es inaceptable que el Tribunal Electoral prohíba la democracia”, manifestó.

De la misma forma, calificó la medida como “anómala” y anunció que durante esta semana apelará ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En ese sentido, el líder del PRO no descartó recurrir a instancia internacionales.

En tanto, reiteró que “el Consejo de Defensa del Estado actúa en contra mía para que yo no pueda ser candidato” y que “el público asumirá que no soy un regalón de las instituciones, puesto que yo fui quien propuso un plebiscito por una constituyente”.

Finalmente, recalcó que “esto no se trata de mí, da lo mismo mi candidatura. Yo no viviré en una sociedad de bárbaros donde los agentes políticos se visten de técnicos”. En la misma línea, recalcó que le llamó la atención que los candidatos presidenciales no se pronuncien respecto a su situación.