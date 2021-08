El nutriólogo Jaime García entregó sus declaraciones tras el polémico episodio en el aeropuerto de Santiago, donde personal del recinto no le permitió abordar su vuelo, ya que habría estado ebrio. Esta decisión tuvo una violenta respuesta por parte del médico.

“Cuando vi los videos, que son denigrantes, no me acuerdo de haber dicho esas palabras ni nada de eso, ni me acuerdo de cuando la gente de la PDI me agarró entre cinco y me encadenaron y me rompieron la manos. No me acuerdo de nada. Me acuerdo que desperté en un calabozo inmundo, botado en le suelo sin entender lo que pasaba”, sostuvo en conversación con CHV Noticias.

Junto a esto declaró que “siento una vergüenza profunda con esa gente, con esos trabajadores esforzados, les pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón, disculpas, no cesaré de arrepentirme y pedirles disculpas”.

“Lo que hice fue muy feo, digno de una dictadura, como la que tuvimos, me equivoqué, perdón trabajadores, perdonen las personas que estaban esperando ahí, perdonen“, agregó.

Finalmente, indicó que “yo tengo TOC, lo mismo que tiene Boric. ¿Es pecado tener una enfermedad mental en Chile? ¿En qué país de cartuchos estamos? Probablemente antes de salir, porque tengo miedo a los aviones, me había tomado una cuestión para eso y no me acordaba que eso hacía corto circuito, se produce un apagón, fue totalmente inconsciente, mi corteza cerebral no estaba conecta a lo que estaba pasando”.

Durante la jornada del domingo se dio a conocer un video en el que se ve al profesional gritándole al personal que impidió que tomara su avión hacia Colombia, debido a que se encontraba en “evidente estado de ebriedad”, según indicaron desde la policía.

El individuo, primero, le recriminó la decisión en denigrantes términos a una de las trabajadoras del lugar y posteriormente hizo lo mismo con los funcionarios de la PDI que lo detuvieron.