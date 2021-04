Patricio Melero, ex diputado UDI, asumió este miércoles la titularidad del Ministerio del Trabajo tras la renuncia presentada por la ex secretaria de Estado, María José Zaldívar. De esa manera, y luego del cambio de gabinete realizado en La Moneda, agradeció la designación del presidente Piñera.

“Me corresponde reemplazar a una mujer destacada, a una ministra de excepción, que acercó las posiciones en el parlamento en la búsqueda de la tan anhelada reforma de las pensiones. María José Zaldívar me deja la vara alta, pero me deja la vara encaminada a que podamos lograr los acuerdos que nos permitan entregarle a los chilenos una reforma que mejore las pensiones”, declaró Melero en el punto de prensa.

Fue así como el secretario de Estado confirmó que uno de los focos de su gestión se mantendrá sobre la reforma previsional. Una de las iniciativas más prometedoras del gobierno y que aún no ha logrado acuerdos para su aprobación al interior del Congreso.

Dentro de las otras labores que deberá enfrentar el actual ministro, se suma el “cuidar y promover el empleo, especialmente en los tiempos de pandemia. Cuando vemos que muchos empleos se terminaron producto del virus, será nuestra tarea la recuperación del empleo”.

Y, junto con lo anterior, “el presidente Piñera me ha encargado especial atención en acercar los caminos del diálogo y entendimiento. En mis años de parlamentario, aprendí a escuchar el doble de lo que se habla, porque al final es justamente en ese camino donde las posiciones confluyen en los acuerdos”.

“Yo quiero eso para Chile, tengo vocación de entendimiento más que de enfrentamiento“, indicó.

Finalmente, también apuntó al enfoque que durante su gestión se le dará al proyecto de sala cuna universal, además de la promoción de “todas las instancia de diálogos necesarios con las organizaciones sindicales”. “Le quiero decir a los dirigentes de todas las organizaciones y gremio de Chile, que las puertas del Ministerio del Trabajo están abiertas”, sentenció.

Reforma previsional

Haciendo énfasis a esta materia, y en comparación a su rol desempeñado en la Cámara de Diputados en referencia al trabajo en el país, Melero dijo que “mi actuación en el parlamento es una etapa superada, y por consiguiente, hoy tengo un rol distinto”.

“Formar parte del gobierno significa entonces buscar todos los mecanismos para que esa reforma al sistema de pensiones retome el camino que en algún minuto logramos en la Cámara de Diputados en su aprobación”, señaló.

Por lo tanto, y tras asumir esta función, “más que cerrarse las puertas a una reforma previsional, se abre la oportunidad para de una vez por todas poner el foco en quienes más nos están mirando y esperando, que son los actuales jubilados de Chile”.

La despedida de Zaldívar

María José Zaldívar, previo a las palabras de Melero, se tomó un tiempo para agradecer “la oportunidad que tuve para poder ayudar en una enorme crisis que estamos viviendo como país, y haber podido contribuir a buscar el mecanismo para perfeccionar el sistema previsional en el país“.

Dio gracias también al equipo del ministerio y a los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición.

“Estoy muy tranquila porque el ministerio queda en muy buenas manos. El ministro Melero tiene un enorme desafío, el presidente le pidió una meta muy ambiciosa, pero estoy segura de que él no solo lo va a cumplir, sino que lo hará con excelencia“, manifestó Zaldívar.

Al concluir, declaró que “es muy importante que quede muy claro que el país necesita una reforma previsional y que estamos todos muy de acuerdo con que la prioridad en nuestro país, en este minuto en materia previsión, es esta. El hecho que yo esté dejando el cargo como ministra, no quiere decir que se dé por terminada la reforma. De hecho yo seguiré trabajando en la concreción de esta modificación al sistema que es tan necesaria”.