Municipalidad de Melipilla se querella contra ex alcalde Campos por fraude que alcanzaría los $500 millones

La alcaldesa Lorena Olavarría (CS) presentó una querella por fraude al fisco e indemnización de perjuicios contra el ex jefe comunal, ex director jurídico y ex director de Administración y Finanzas por un fallido contrato de compraventa que habría incluido una cláusula que "solo afectaba a la municipalidad".