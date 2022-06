“Vamos preciosa”: El emotivo mensaje de Fran Conserva a su hermana Claudia tras revelar diagnóstico de cáncer

Este martes, la animadora de televisión Claudia Conserva reveló en redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer.

A través de su cuenta en Instagram, la comunicadora indicó que el pasado 17 de junio se realizó una biopsia en un pecho y en un ganglio, tras un chequeo médico de rutina. “Esta foto la publiqué el viernes 17 de junio AM. Partía feliz a hacerme todos los exámenes de rutina, como todos los años. Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal. No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca”, comentó.

Sin embargo, el mismo día, pero en la tarde le hicieron una biopsia a una de sus mamas y a un ganglio. “Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer”, dijo.

“Me tengo que preparar para dar una dura batalla”, agregó la animadora, quien además reconoció que está “golpeada, asimilando, reflexionando y soltando todo”.

Tras la publicación, su hermana Francesca Conserva, con quien comparte como panelista en el programa Milf, envió un especial mensaje a Claudia.

A través de su cuenta de Instagram, compartió dos historias en que aparece junto a la esposa de Juan Carlos Valdivia disfrutando de un panorama familiar. “Vamos preciosa, con todo el amor y la bravura”.

En una siguiente publicación, escribió: “Gracias a todos por sus mensajes de amor, los leo. Gracias de todo corazón”. Ambas historias fueron musicalizadas con Canción de Otoño, del cantante español José Luis Perales.

Revisa las publicaciones acá: