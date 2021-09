Este sábado, Carla Barra, hermana de Antonia Barra, compartió un potente mensaje dedicado a la joven. Las palabras llegan días después que el Juzgado de Garantía de Temuco ordenara la reapertura de la causa contra Martín Pradenas Dürr, acusado de siete delitos sexuales.

En su cuenta de Facebook, y junto a una fotografía en blanco y negro en que aparece Antonia, Carla comenzó escribiendo: “Recuerdo la última vez que tu voz se dirigió a mí. Llegué donde los papás y tú estabas recostada en tu cama de guatita, creí que dormías, tú luz estaba encendida y apenas me sentiste me dijiste que apagara tu luz y así lo hice”.

Junto con indicar que en aquella oportunidad su hermana le dijo “te quiero” a lo que ella respondió que sentía lo mismo, Carla Barra señaló que “esa fue la última vez que escuché tu voz”.

“Anto, si tan solo hubiese tenido alguna noción de lo que estabas pasando y sintiendo, te juro por mi vida que desde ese día jamás te hubiese soltado, te abrazaría, te diría tantas cosas para calmarte, te acurrucaría, te daría mil besitos y sería tu compañía eterna (…) La culpa nunca fue tuya“, agregó en la publicación.

Lee también: Juzgado de Garantía de Temuco aceptó reabrir investigación contra Martín Pradenas

En su mensaje compartido en redes sociales, Carla Barra aseguró que estos días han sido difíciles. “Creemos que con el pasar de los días y el tiempo, la pena y angustia va decantando un poco. Pero sinceramente no hay tiempo, ni días ni noches, para asimilar que no estás físicamente”.

La petición de Carla Barra

En esta nueva publicación sobre su hermana, Barra quiso hacer un llamado que no se enfoca no tan solamente en estas celebraciones de Fiestas Patrias, sino que en el día a día.

En el post, Carla Barra pidió que cuando “un hombre se lleve a una mujer sin fuerza, sin golpes o forcejeo” pero ella se vea vulnerable bajo los efectos de sustancias, las personas no la deben dejar ir con él.

“Muchos han juzgado a Antonia por no defenderse, no pedir ayuda ni auxilio y, ¿cómo lo habría hecho si estaba totalmente vulnerable?”, se preguntó la joven en la plataforma virtual.

Lee también: Caso Antonia Barra: Confirman que pendrives encontrados en celda de Martín Pradenas contenían material pornográfico

Tras eso, Carla aclaró: “Una violación o abuso no ocurre siempre bajo un forcejeo, eso entiéndanlo por favor. Que les llame la atención si ven una situación así. Si ven y notan que esa persona no responde, que balbucea, sus ojos están idos, NO LA DEJEN IR”.

Luego de solicitar no usar más la imagen de Antonia Barra junto a la de Martín Pradenas, Carla Barra compartió un mensaje para quienes son víctimas de abuso.

“Ustedes nunca van a tener la culpa. Denuncien. Hablen. Somos muchos que jamás las juzgaremos”, escribió, añadiendo: “Si tú sabes que tu amiga/o ha sido víctima de violación/abuso sexual no calles, no seas cómplice de ese silencio que solo mata por dentro y trae las peores consecuencias”.

Para concluir, Carla Barra señaló que esto es “por ti, Anto, y por todas”.

Revisa el mensaje a continuación: