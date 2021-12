Este sábado, la ex presidenta del Colegio Médico y actual jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, envió un particular mensaje a Marcelo “Chino” Ríos, luego que el ex tenista manifestara su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast.

A través de su cuenta de Twitter, Siches reaccionó a las declaraciones de Ríos, quien señaló que no votaría por el abanderado del pacto Apruebo Dignidad porque “si sale un gobierno comunista nos vamos a la mierda y lo más seguro, sin retorno, no creo que valga la pena ni pensarlo”.

“Para mí, igualdad en este caso debería ser salud y educación, en eso estoy de acuerdo, pero no que todos seamos iguales económicamente, cosa que esta gente piensa que con un gobierno comunista lo van a lograr, cosa que les puedo firmar no será así”, declaró el ex deportista a través de su cuenta de Instagram.

Ante esto, la ex dirigenta gremial corrigió al ex número 1 del tenis mundial, ya que el diputado de Convergencia Social no pertenece al Partido Comunista (PC), sino que pertenece a un conglomerado donde está incluida la colectividad presidida por Guillermo Tellier.

“Chino, éramos niños cuando ganaste el primer lugar del mundo, en mi barrio en Maipú, como nunca vimos raquetas y soñamos con ser tenistas de élite. No te quedes con la caricatura, ni Boric es comunista ni vamos a quemar, lo vamos a mejorar”, cerró.