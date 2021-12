Este martes 7 de diciembre, Chile vivió un hito tras la aprobación del matrimonio igualitario. El resultado tras la discusión llevada a cabo en el Congreso Nacional ha sido ampliamente comentado por políticos nacionales, tal como lo hizo la ex presidenta Michelle Bachelet.

A través de su cuenta de Twitter, la ex mandataria entregó un mensaje por esta histórica aprobación. Según expresó en la red social en un texto escrito en inglés, esto es un reconocimiento sin discriminación para todas las familias.

“Celebro la Igualdad en el Matrimonio en Chile, lo que garantiza el reconocimiento y la protección de todas las familias, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género“, partió explicando.

Tras eso, y junto a una imagen en que se lee “Love is love” (amor es amor), Michelle Bachelet escribió: “Es un paso importante para el país y espero que otros sigan este ejemplo”.

La publicación de Bachelet fue retwitteada por UN Free & Equal (Libres e iguales). Ellos son los encargados de las Naciones Unidas por los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual LGBTIQ+.

I celebrate #MarriageEquality in Chile which ensures recognition & protection for all families, without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity. It’s an important step for the country and I hope others will follow this example.@free_equal 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ApliAtUyKu

— Michelle Bachelet (@mbachelet) December 8, 2021