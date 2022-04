“Borra todo”: Los mensajes de Ignacia Allamand y Loreto Aravena recuperados del teléfono de Nicolás López

Este lunes se presentaron los alegatos finales del juicio oral en contra del cineasta Nicolás López, instancia en que la fiscal regional Lorena Parra dio a conocer las pruebas que posee el Ministerio Público en contra del imputado, quien está acusado por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterado y el delito de ultraje público, los que se habrían producido entre el 2004 y el 2016.

En la instancia, la persecutora destacó que se trata de un juico cuya investigación se realizó con perspectiva de género, debiendo enfrentar “el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada”. Asimismo, dio a conocer la recuperación de 2.700 mensajes de WhatsApp que fueron borrados por López de su celular y que reconocen los hechos acusados.

Lo anterior, según la Fiscalía, porque en esos textos señala haber “tocado los senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento, lo que da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos WhatsApp que escribió y borró: ‘Preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños’“.

“Borra todo”

En relación a la denuncia de Daniela Ginestar, una de las víctimas del caso, la persecutora recordó la fiesta en la que ocurrieron los hechos declarados y que se llevó a cabo en el departamento del imputado. Encuentro del cual participó además Ignacia Allamand, Javiera Díaz de Valdés, Isidora Winter y María Jesús Vidaurre, esta última también denunciante en el caso.

A fin de refutar la teoría de la defensa, la fiscal Parra sostuvo que “si Daniela Ginestar hubiese estado mintiendo o quisiera perjudicar, la testigo sería María Jesús Vidaurre y no Ignacia Allamand, lo que pasa es que no se conocían, ni se vieron, y justo la testigo es Ignacia Allamand. Y nosotros sabemos quién es Ignacia Allamand, una persona muy cercana a Nicolás López y que le dijo en un mensaje de WhatsApp: ‘Nico, borra todo, todo. Lo de tus amigos, no lo de ellas’“, dijo.

Pero entre esos mensajes recuperados además se encontró el de otra actriz de la escena nacional y quien es amiga de López, se trata de Loreto Aravena. El diálogo hallado data del día en que salió el reportaje de la revista Sábado y que destapó todo el caso. En él le manifestaba que “te imagino haciendo cada cosa que sale ahí”.

Cabe recordar que Aravena también testificó a favor del acusado.

8.- Todos los hechos denunciados más el relato de testigos da cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no pic.twitter.com/pdJCIZMh9e — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

El veredicto en contra de López será conocido este martes 26 de abril, a partir de las 13:00 horas. El Ministerio Público solicitó 10 años y un día de prisión por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público.